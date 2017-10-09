8000mAh Bataryası ile Powerbank düşmanı Oukitel K8000!

Oukitel, şarj aleti ya da powerbank taşımaktan bıkanlara devasa bataryalı K8000'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonlar ile çok fazla içli dışlı olmayan kişilerin en büyük sorunu, cihazlarının ihtiyaçlarından fazla özellik sunması, fakat şarj konusunda beklentileri karşılayamamasıdır. Oukitel, K serisinin yeni üyesi Oukitel K8000 ile ‘düşük pil’ uyarısını hiç görmemeyi vaat ediyor.

Oukitel K8000, adından da anlaşılacağı gibi 8000mAh bataryaya sahip. Bu batarya, 5.5 inç HD çözünürlüklü AMOLED ekran ile birleşince elimizde şarjı neredeyse hiç bitmeyen bir cihaz bulunmuş oluyor. Zaten şirket de K8000’in 5 günlük bir şarj süresi sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca bu dev batarya 9V/2A hızlı şarjı da destekliyor.

Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6750T

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.5 inç HD AMOLED

Arka Kamera: 16MP ana, 2MP ikincil kamera

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 8000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Oukitel K8000’in siyah, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağı ya da fiyatının ne olacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat şirketin en kısa zamanda ürünleri satışa sunması bekleniyor. Siz Oukitel'in yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi fiyat aralığında çıkarsa alırsınız?