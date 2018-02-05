Sınırlı sayıda üretilen Oukitel U18, iPhone X tasarımı ile düşük bütçeli Apple hayranlarını selamlarken, 21:9 ekranı ile film severlerin ilgisini çekebilecek bir cihaz. Üstelik fiyatı yalnızca 530 TL(vergiler hariç).

Daha önce piyasaya çıkardığı 10.000mAh bataryalı akıllı telefonu ile adından söz ettirmeyi başaran Oukitel, şimdi de tasarımı iPhone X’a benzeyen, ekran en/bot oranının ise eşi benzeri olmayan yeni akıllı telefonu Oukitel U18’i piyasaya sürdü.

Oukitel U18’e ilk baktığınızda iPhone X ile karıştırmanız muhtemel. Fakat sadece birkaç saniye daha baktığınızda ekranın altında duran geniş çerçeve oldukça dikkat çekiyor. Bu geniş çerçevelere rağmen Oukitel U18, iPhone X’dan daha uzun bir ekrana sahip.

Akıllı telefonların ekranları çoğunlukla 16:9 formatına sahiptir. Son tanıtılan amiral gemileri ve bazı orta seviye akıllı telefonlar ile bu format 18:9’a doğru kaymaya başladı. Oukitel U18 ise tam 21:9 ekran en boy oranına sahip. Dolayısı ile cihaz oldukça ince ve uzun.

Peki bu ekran formatının kullanıcılara ne gibi avantajları olacak? Tam olarak hiçbir şey diyebiliriz. Neredeyse tüm Android uygulamalar 16:9 formatına göre tasarlanmıştır ve 18:9 formatlı amiral gemileri dahi bunu şu ana kadar değiştiremedi.

Oukitel U18 Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6750T

MediaTek MT6750T RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 5.85 HD++

5.85 HD++ Batarya: 4000mAh

4000mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Oukitel U18 her ne kadar farklı bir telefon olsa da kesinlikle ilgi çekici bir özelliği bulunmuyor. Şirket de bunun farkında olacak ki Oukitel U18’in yalnızca 1000 adet üretildiğini açıkladı. Oukitel U18’in fiyatı ise yalnızca 180 Dolar (530 TL).