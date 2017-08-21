OurMine isimli grup, PlayStation'un sosyal medya hesaplarını (Twitter ve Facebook) kısa süreliğine ele geçirdi.

Birkaç gün önce HBO ve Game of Thrones’un sosyal medya hesaplarını ele geçiren OurMine isimli grup, bugün de PlayStation’un Facebook ve Twitter hesaplarını ele geçirdi.

Grup, Sony hesapları geri alana kadar birkaç tweet attı ve bunlar, genel olarak zararsız tweetlerdi.

Hayır, biz bunu paylaşmayacağız, biz bir güvenlik grubuyuz. Eğer Playstation'da çalışıyorsanız, o zaman lütfen web sitemiz ourmine.org üzerinden iletişime geçiniz.

Ayrıca grup PSN(PlayStation Network) veritabanına sızdığını da iddia etti.

Sony hesapları geri aldıktan sonra tweet'leri hemen silse de bu büyük hata, kullanıcılarının güvenlerini sarsabilir.