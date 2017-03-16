‘Outlast 2’ Avustralya’da Yasaklandı!

Red Barrels’ın kendini dünyaya tanıttığı oldukça başarılı korku oyunu olan Outlast’ın yeni oyunu daha çıkmadan Avustralya’da yasaklandı!

Popüler oyun türü olan korku temalı yapımların en bilinen ve en başarılarından biri olan Red Barrels yapımı Outlast, ilk çıktığı dönemde fazlasıyla sevilmiş, Whistleblower paketiyle de heyecanı katlamıştı. Şimdi ise merakla beklenen Outlast 2’nin çıkışı beklenirken oyun Avustralya’da yasaklandı.

Yasak sebebiyle bu ülkede çıkış yapamayacak oyun için Avustralya hükümeti "Cinsellik, uyuşturucu suistimali veya bağımlılığı, suç, zulüm, şiddet veya iğrenme, küstahlık, makul yetişkinler tarafından genel olarak kabul edilen ahlaa uygunluk standartlarına ters düşecek şekilde tasvir, ifade etme" gibi sebepleri öne sürüyor.

R18+ olarak çıkması beklenen oyundaki bu tarz etmenlerin içermesi nedeniyle Avustralya tarafından yasaklanmış olması gündeme “Başka ülkelerde de yasaklanır mı?” düşüncesini akıllara getiriyor.

Red Barrels’ın Avustralya’daki oyunlar için sınıflandırma yapan kuruma demoyu göndererek yeniden değerlendirmesini talep etse de konu değişmeyecek gibi.