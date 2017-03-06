Outlast 2'nin Çıkış Tarihi Duyuruldu!

Korku oyunlarına damgasını vuran Outlast'ın yeni oyunun ne zaman geleceği belli oldu.

Korku oyunlarına adeta yeni bir soluk getiren ve ilk oyunu ile oyun dünyasının en iyileri arasına girmeyi başaran Outlast, bu başarısını ikinci oyunu ile devam ettireceğini geçtiğimiz yıl müjdelemişti.

Daha önceden bir fragman, oynanış videosu ve bir de tüylerimizi diken diken eden tanıtım videosu ile karşımıza çıkan oyunun daha önceden 2016 yılının sonuna doğru çıkacağı açıklanmış, daha sonrasında ise oyunun yapımcısı Red Barrels, çok daha iyi bir deneyim sunmak için oyunun çıkışını ertelediklerini duyurmuştu.

Bugün ise Outlast 2'nin resmi çıkış tarihi, Red Barrels'ın Twitter hesabından duyuruldu. Outlast 2; PC, Xbox One ve PS4 platformları için 25 Nisan'da piyasaya çıkacak.

Henüz oyunun çıkış fiyatına dair bir bilgi paylaşılmış değil.