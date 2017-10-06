Overclocker, i7-8700K'da 7.4 GHz'e Ulaşarak Rekor Kırdı!

Bir overclocker, LN2'de i7-8700K işlemci performansını sıvı azot kullanarak iki katına çıkarmayı başardı.

Bazı insanların en büyük eğlencesi olan overclock dünyası, yeni bir başarıyı konuşuyor. Intel Core i7-8700K işlemciyi sıvı azot soğutma kullanarak 7.405 GHz’e kadar çalıştırmayı başaran ocerclocker, 6 fiziksel 6 mantıksal olacak şekilde 12 çekirdeğe sahip bir işlemciyi bu performansa çıkartmayı başardı.

i7-8700K için yeni bir rekor olan 7.4 GHz, en son der8auer tarafından 7.3 GHz’le geçilmişti. HWBOT kullanıcısı Kovan Yang tarafından kırılan rekor, i7-8700K işlemcinin normal hızını iki katına çıkardı. Normalde 3.7 GHz’da çalışan işlemci Turbo frekansta 4.7 GHz’a kadar çıkabiliyordu.

Bu hızları 7.4’e çıkarmak için işlemci çarpanını 73x olarak ayarlayan Yang, veri yolu hızını 101.44MHz olarak değiştirdi. Yüksek gerilime maruz kalmasına rağmen dayanmayı başaran işlemci, sıvı azot soğutmasıyla yeni bir rekora adım atmış oldu. Yang bu denemeyi yaparken, işlemciyi MSI Z370 Godlike Gaming anakart üzerine çalıştırdı.

Core i7-8700K amatör hız aşırtma yapılarak 4.8-4.9 GHz’larda 90-100 derecede çalışabiliyor. Elbette bu tarz kullanımlar uzun kullanımda kesinlikle önerilmez. O yüzden bunu bir spor olarak düşünmek en doğrusu olacaktır.