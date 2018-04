Overkill'in Walking Dead Oyunu Fragmanı Yayınlandı

Önceki oyunlarıyla ve dizisiyle geniş kitlelerce beğenilmiş 'The Walking Dead' serisinin yeni bir oyununun yakında çıkması bekleniyor.

The Walking Dead, birisi daha önce gördüğümüz Aidan adlı karakterle birlikte 4 yeni karakterle geliyor. Oyunun henüz bugün çıkan fragmanı ise ana karakterlerden biri olan Maya'yı gösteriyor.

Robert Kirkman’ın çizgi romanlarından esinlenerek kurgulanan bu yapım, Washington D.C'yde yürüyen ölüler salgınını anlatıyor. Oyunun kurgusu, 4 ana karakterin yaşadıklarının etrafında şekilleniyor. Grup, yaşadıkları kampları hem ölülerden hem de yaşayanlardan korumak için mücadele verecek.

The Walking Dead'in şimdiye kadar çıkmış oyunlarının her biri, oyuncularına benzersiz bir deneyim sundu. 'The Walking Dead'in yeni oyunu ilk olarak 2014'ün ağustos ayında duyuruldu. Daha sonra 2016’nın ocak ayına ertelendi ve 2017’nin sonlarına doğru tekrar çalışmalarına devam edildi. Oyunun henüz çıkış tarihi belli değil ancak gelecek sonbaharda Steam, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasa sürülmesi bekleniyor.