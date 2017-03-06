Overwatch'a Yeni Karakter Geldi. Karşınızda Orisa!

Overwatch'a yeni karakter geldi. Tank karakteri kullanmayı seven oyuncular için muhteşem bir karakter olduğunu söylemek gerekiyor.

Oyun ödüllerinin dağıtıldığı etkinliklerin neredeyse hepsinde birinci olmayı başaran Overwatch, yeni karakterini duyurdu. Blizzard’ın 25 Milyon barajını aşan FPS türünde ki oyunu Overwatch’a tank türünde yeni bir karakter geldi. Karakter yönünden yetersiz olması ile dönem dönem eleştirilen Overwatch, karakter sayısını yavaş da olsa artırıyor.

Orisa isimli tank kahraman, bir video aracılığı ile tanıtıldı. Oyunun direktörü Jeff Kaplan tarafından tanıtılan Orisa son derece güçlü bir karaktermiş gibi gözüküyor.

Takım arkadaşlarını koruma yönünde sağlam yetenekleri olan Orisa, “Fusion Driver” isimli silahı ile birçok kişinin canını sıkacakmış gibi duruyor.

Ayrıca, Forfity, Halt! gibi yetenekler olan karakter, yeri gelince gelen hasarları azaltırken, bazen kontrolü ele almasını sağlıyor. Aynı zamanda, önünde ki alana kalkan olacak bir bariyer açabiliyor. Bu bariyer, kendisini ve takım arkadaşlarını hasara karşı koruyor.

Karakter ile birlikte, Overwatch’dan sevdiğimiz hikaye videosu da geldi.Unutmayın, Orisa'nın en büyük özelliği, koruma.