Overwatch'u Artık Akıllı Telefonunuzda da Oynayabilirsiniz!

Dünyanın en popüler ve en iyi oyunlarından biri olan Overwatch'u sisteminiz dışında akıllı cihazlardan oynamak artık mümkün.

Akıllı telefonunuz veya tabletinizde Overwatch oynamak istediğinize eminiz, çünkü biz de aynı şeyi istiyoruz! Sorun şu ki Blizzard bu konuda adım atmak konusunda istekli değil. Gameloft veya bazı doğu merkezli oyun stüdyolarının keyifli bir Overwatch klonunu üretmesini beklerken Android, Apple veya Windows telefon temelli tablet, akıllı telefon ve TV için çözüm bulundu. Çoğu şeyde olduğu gibi, bir iyi bir de kötü haberimiz var.



Önce iyi haberden başlayalım: Eğer işlemleri doğru gerçekleştirirseniz, oyun adeta şampiyon gibi görünüyor. Kötü olan kısımsa hala bir bilgisayara (Win, Mac, Linux) ihtiyacınız olması. Üstelik Wi-Fi bağlantı noktası gerçekten kaliteli olmalı. Tüm bunlara ek olarak hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda Remotr adlı akıllı bir uygulamayı kurmanız da gerekiyor.

Remotr, video oyunlarınızı bilgisayara yüklenen bir sunucu uygulamasından aktarır ve tamamen özelleştirilebilir dokunmatik ekranlı kontrollerle oynamanıza izin verir. Başlamak için cihazınızda Remotr Streamer uygulamasınıadresinden bilgisayarınıza kurun. Remotr; Steam, Origin, EA, Blizzard ve Glyph oyunlarını otomatik olarak algılar. Aynı zamanda birçok popüler oyun için istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz dokunmatik ekran ön ayarlarıyla gelir. Şimdi yapmanız gereken tek şey bir Remotr hesabı oluşturmak ve mobil uygulamayı PC uygulamasına bağlamak. Bu son derece basit bir işlem. Herhangi bir sorunuz olursa, YouTube'daki videolardan yardım alabilirsiniz.