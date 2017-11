Overwatch Bu Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek!

Blizzard tarafından zaman zaman Overwatch için "Ücretsiz hafta sonu" adı altında gerçekleştirilen ücretsiz oynama etkinliği, bu hafta sonu yeniden başlıyor.

Overwatch çıkalı bir buçuk yıl oldu. Neredeyse çıktığından beri de, normalde ücretli (ve biraz da yüksek ücretli) bir oyun olduğundan tanıtım amaçlı olarak sık sık ücretsiz hafta sonları yapıldı. Bu haftasonu da onlardan biri. Bugün itibariyle, Playstation 4, Xbox One ve PC üzerinden Overwatch'ı pazar gecesine kadar ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz.

Ancak bunun için yapmanız gereken bazı şeyler var. Eğer bir Playstation 4 sahibiyseniz, öncelikle Playstation Plus sahibi olmanız gerekiyor. Daha sonra Playstation Store üzerinden oyunu indirerek hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz. Xbox One ve Xbox One X için ise "Xbox Live Gold" üyesi olmanız ve Microsoft Store'dan yine oyunu cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

"E konsollardan üyelik ücreti veriyoruz, bu nasıl ücretsiz hocam?" dediğinizi duyar gibiyiz ancak, maalesef zaten iki konsolda da çevrimiçi oyun oynayabilmek için ne oynarsanız oynayın bu üyeliklere sahip olmanız gerekiyor. Ancak PC oyuncusuysanız yapmanız gereken çok basit. Eğer bir Blizzard hesabına sahip değilseniz buradaki bağlantı üzerinden hesabınızı açıyorsunuz. Daha sonra ise buradaki bağlantı üzerinden Blizzard Desktop App'i bilgisayarınıza indirip, uygulama üzerinden hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken tek şey Blizzard Desktop App üzerinden Overwatch'u bulup, uygulama üzerinden oyunu bilgisayarınıza indirmek.

Oyuna gelen yeni karakteri ve yeni özellikleri de deneyebileceğiniz hafta sonu boyunca oyunun her karakterini oynayabileceksiniz. Ücretsiz hafta sonu bizim saatimizle neredeyse Pazartesi sabah saatlerine kadar sürecek. O yüzden kaçırmayın ve şimdiden oyunu indirin. Hem de "Bu hafta sonu ne yapacağız?" sorusunun da güzel bir cevabı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hafta sonu Overwatch oynayacak mısınız?