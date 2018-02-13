Overwatch Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek!

Blizzard oldukça sevilen ve her ay neredeyse bir kere düzenlediği ücretsiz hafta sonu etkinliğini 17 Şubat günü başlatacak ve oyun 2 gün boyunca herkes tarafından oynanabilecek.

Overwatch kalitesinden hiçbir şüphe duyulmayacak kadar güzel bir oyun. Açıkçası takım bazlı FPS'lere, özellikle de Overwatch kadar tempoluysa çok da ısınamadığım için şu ana dek satın alacak kadar oyuna ısınamadım diyebilirim. Özellikle de oyunun ülkemizde fiyatının 110 TL civarında seyrettiğini hesaba katarsak yalnız olmadığıma eminim.

Bununla birlikte eğer ki oyunu fiyatından ötürü şu ana dek deneyemediyseniz ve merak ediyorsanız Blizzard artık neredeyse her ay oyunculara sunduğu imkanı bu ay da sunacak. Buna göre PS4, XBox One ve PC kullanıcıları dilerlerse bu hafta sonu hiçbir ücret ödemelerine gerek kalmaksızın oyunu deneyebilecekler. Üstelik oyunu satın alan kullanıcıların erişebildiği bütün içeriğe de erişebilecekler.

26 harita, 17 kahraman ve 3 farklı oyun modu hafta sonu etkinliğinde herkese açılacak. Bununla birlikte eğer ki süre dolduğunda oyunu satın almaya karar verirseniz, atladığınız seviyeler, açtığınız karakterler gibi ilerlemeleriniz oyuna aktarılabilecek. Fiyatından ötürü veya şu ana dek ilginizi çekmediği için denemediyseniz, Blizzard'ın çıktığından beri ortalığı kasıp kavuran oyunu Overwatch'ı denemek için bundan iyi bir fırsat olamaz. Overwatch'ı deneyimlemiş arkadaşlarımız da yorumlarda bizlerle oyunu nasıl bulduklarını paylaşabilirler.