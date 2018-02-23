Overwatch’a Emre Sarıoğlu İsimli Bir Karakter Geliyor!

Overwatch’un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir hikaye ile yakında çıkacak güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler edindik.

Çıktığı yıl çok büyük ses getirerek MMOFPS türüne yeni bir tat getiren Overwatch, önümüzdeki dönemde yeni bir kahraman çıkaracak. Herkes bu kahramanın kim olduğunu düşünürken Blizzard, dün akşam saatlerinde şifreli bir mesaj verdi. Verilen mesaja göre oyuna eklenecek 27. kahramanın, Emre Sarıoğlu olduğuna inanılıyor. Karakterle birlikte bir de haritanın gelmesi beklenen güncellemede, White Dome isimli bir operasyon var. İstanbul’un kenar mahallelerinde geçmesi beklenen bu operasyon, yine iki ayrı grubu bir araya getirecek.

Omnic’leri yok etmesi için görevlendirilen Ana Amari ve ekibi, bunun için İstanbul’a gidiyor. Ana Omnic’in ekibine baktığımızda Reinhardt, Torbjorn ve uzman asker Emre Sarıoğlu bizleri karşılıyor. 2016’da 21 kahramanla bekleyenlerin karşısına çıkan Overwatch, daha sonrasında 5 yeni kahramanı da oyuna ekledi. Operation White Dome’la birlikte Overwatch’a bir Türk kahraman eklenebilir.

Overwatch’un direktörü Jeff Kaplan, İstanbul’da gerçekleşecek olayın bir ayaklanma üzerine kurulmuş meydan okuma olduğunu belirtti. Yeni güncelleme ile birlikte yeni bir harita da sunmak isteyen Blizzard, bu haritayı Türkiye’den bir bölge üzerinden yapacak gibi duruyor. Konuşulan konular arasında haritanın İstanbul’da olma ihtimali üzerine durulsa da, çok geniş bir kitle haritanın Ayasofya’da olacağını söylüyor. Overwatch üzerinde yayınlanan hikaye ibreyi İstanbul’a çevirmiş olsa da, Overwatch bu konuda bir ters köşe yapabilir.

Not: Soyisim benzerliğinden dolayı, şu anda İzmir takımı Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu ile karıştırılabilir. Emre'nin Sabri'yle bir bağlantısının olup olmadığı şu an için bilinmiyor.