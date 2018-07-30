Overwatch'ı Tek Elle Nasıl Oynayacağınızı Gösteren Yayıncı

Bir Twitch yayıncısı, yaşadığı sakatlık sonrasında herkese örrnek olacak bir azimle oyunu tek elle oynamayı başardı.

Tipik bir FPS'nin en iyi oynandığı kontrol mekanizması WASD + fare ikilisidir. Bunca yıl geliştirmeye çalışılan hiçbir alternatif bunun yerini alamadı. Ancak bazen, ihtiyaçtan enteresan keşifler doğabiliyor.

Apotatomaybetwo isimli bir Twitch kullanıcısının sol bileğinde bir kist oluştu. Bir süre sol elini kullanamayacak olan yayıncı, Razer Naga Trinity ve Logitech G600'ün yan kısımlarında bulunan tuşlar vasıtasıyla, karakterin ihtiyaç duyduğu bütün hareketleri yapabiliyor. Hatta oyunda ziyadesiyle de başarılı.

Videodan da görebileceğiniz üzere, o kadar uzun süreler Overwatch'ı tek eliyle oynamış ki adeta uzmanlaşmış. Engelli vatandaşlar için çeşitli kontrolcüler olsa da bu tip bir alternatif olduğunu da gözler önüne seriyor. Sizleri videolarla baş başa bırakıyoruz.