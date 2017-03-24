  • Overwatch “Play of the Game” Sahnelerini Kaydedebileceksiniz

Overwatch’taki “Play of the Game” Sahnelerini Kaydedebileceksiniz!
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Overwatch’ta oynadığınız karşılaşmanın en sağlam hareketini artık kaydedebileceksiniz.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Overwatch’ta özellikle maçı kazanmanın ardından Play of the Game olarak adlandırılan sahnede çıkmak fazlasıyla gaza getirebiliyor. Bu sahneleri ise daha sonradan profilinizden tekrar tekrar izleyebilecekken bir ekran kaydı programı olmadan paylaşamıyorsunuz.

Ancak sonunda “Abi adamlar bu maçın hareketini neden paylaşmak istemesin ki?” diye düşünebilen Blizzard, kısa süre içerisinde Overwatch’a getireceği güncelleme ile Play of the Game ve Play of the Match sahnelerini indirebilmenizi ve paylaşabilmenizi sağlayacak.

Böylece yukarıdaki örnekte olduğu gibi eğer bir karşılaşmada en şekilli seri öldürmeyi, ya da takımınızı son anda kurtarmayı başarmış iseniz bunu arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşabilecek, indirip kolay vs nasıl isterseniz düzenleyebileceksiniz.

Bakalım bu özellik ne zaman gelecek.

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Etiketler: overwatch, play of the game, Play of the Match
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