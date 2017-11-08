Overwatch Takımında Lig Başlamadan Cinsel Taciz Şoku

Overwatch NRG espor takımı’nın menajeri, Maxwell Bateman cinsel taciz suçlamalarıyla işinden kovuldu.

Overwatch turnuvaları başlamadan, bir takım cinsel taciz suçlaması sebebiyle menajerini kovması, Overwatch'ın E-spor organizasyonuna gölge düşürdü. Maxwell Bateman’ın, twitch yayıncısı Krystlin ile zorla birlikte olduğu haberleri sosyal medyada yayınlanınca NRG espor takımı menajerini kovdu ve ardından Twitter da şirket politikasıyla ilgili bir duyuru mesajı yayınladı.

San Francisco Overwatch ekibinin ana kuruluşu olan espor takım organizasyonu NRG Esports'un CEO'su ve kurucusu olan Miller. Duyurusunda ‘’NRG espor bu gibi durumlarda sıfır tolerans politikasına sahiptir ve Bateman artık şirket çalışanlarımız arasında bulunmamaktadır.’’ dedi.

Krystlin, Twitter üzerinden onun evine gittiğini ve ardından başına gelenleri anlattı. Kişilerin inanmaması üzerine sinirlenen Krystlin, Bateman ile aralarında gecen mesajların fotoğraflarını paylaştı.

Bateman mesajlarda hata yaptığının farkında olduğunu ve bir daha tekrarlamayacağını söylese de Krystlin, Bateman hakkında şikayette bulundu. Las Vegas polis departmanı yakında iki tarafında ifadelerini alacak.