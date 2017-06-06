Overwatch'u Çin'de Birebir Kopyaladılar!

Blizzard'ın başarılı oyunu Overwatch, Çin'li geliştiricilerin ağına takıldı. Oyun, birkaç değişiklik dışında tüm karakterlerle Overwatch'dan kopyalandı.

Tüm dünyada yan sanayi diye geçen bir sektör var. Genelde Çin’de üretilerek orijinal ürünleri taklit eden ucuz mallar olan yan sanayi ürünleri, artık donanımdan çıkarak yazılım sektöründe de söz sahibi olmaya başladı. Taklit etmekten hiçbir zaman kaçınmayan Çin’liler, geçen sene bu zamanlarda çıkan Overwatch’un birebir kopyasını yaptılar. Daha önce yayınlanan Paladins oyununun kopya olduğunu iddia eden kullanıcılar, Çin yapımı oyunu görünce gerçek kopyanın nasıl olacağını görecekler.

Hero Mission isimli Çin yapımı oyun, Overwatch’da yer alan tüm karakterleri ve bu karakterlerin özelliklerini kopyalamış durumda. Birazdan göstereceğimiz görselleri gördüğünüzde bizlere hak vereceğinizi düşünüyorum. Overwatch dışında, Mad Max, Star Wars gibi filmlerden de özenen Hero Mission, esinlenme ile kopyalama arasındaki ince çizginin çok ötesine geçmiş. Oyunun müziğinden seviye tasarımına kadar tüm Overwatch klonunun tadını çıkartabilirsiniz.

Soldier 76’nın ikiz kardeşi olmalı.

Eğer mor, örümcek ve sağlam bir fizikten bahsediyorsak, bu kişinin Widowmaker olduğunu düşünürüz.

Ölümsüz Roadhog. Kancası bile aynı.

Çin’in böğründen çıkıp da gelmiş D.Va.

Reinhardt’a kopyala yapıştır yapmışlar.

Burada kombo yapmayı tercih eden Çin’li tasarımcılar, Zarya, Orisa ve Pharah’ı harmanlayarak ortaya özgün bir karakter çıkarmışlar.

Mercy, Çin’de kıyafetlerini çıkarmaya karar vermiş olmalı.

Hanzo ile Hawkeye’i birleştiren tasarımcılar, üzerinde çok düşünülmüş bir karakter yaratmışlar.

Genji, Sephiroth olsaydı.

Sevimli panda Winston

Muhteşem rastalarıyla pateni üzerinde kaya kaya ilerleyen Luci kardeşimiz beyaz olmuş.

Son olarak ağır abimiz McCree’nin açık giyinmeyi seven bir kadın karakter olduğunu görüyoruz.

Çin hükümetinin bu tarz olayları çok takmamasından dolayı bu tarz olaylar devam edecektir. Kendi içerisinde bulunan devasa pazarı sayesinde, firmalar Çin’e özel çıkartılan çakma oyunlarla çok yüksek paralar kazanabiliyorlar.