Stres çarklarından kendisine bir oyun kontrolcüsü yapan yayıncı, Overwatch karakteri Genji ile son derece keyifli bir maceraya atıldı.

2017’nin en ünlü ürünleri arasında yer alan stres çarkları hangi amaçlarla kullanılabilir? Yurt dışında fidget spinner, ülkemizde ise muhteşem pazarlama taktiği olan stres çarkı ismiyle piyasalarda yer bulan bu aleti bilgisayara takıp tıpkı bir kontrolcü gibi oyun oynamak ister misiniz?

Rudeism isimli Twitch yayıncısı, Overwatch’un en ünlü karakterlerinden Genji’yi toplamda 5 stres çarkını kullanarak kontrol etti. Genji’nin kullandığı silahlar düşünüldüğünde çok etkili bir kontrol biçimi gibi gözüken stres çarkı kontrolcüleri, 2018’de bu çılgın şeyleri farklı yollarda kullanmamızı sağlayabilir.

Bir Reddit mesajında bu sistemin nasıl çalıştığını açıklayan Rudeism, her bir stres çarkı hareketinin sinyaller halinde bilgisayarda ortaya çıktığını açıkladı. Encoderlar stres çarklarının hangi yönde döndüklerini algılayıp her bir çarka farklı fonksiyon özellikleri ekliyorlar. Bunlar karakterin hareket etmesi, ateş etmesi, yeteneklerini kullanması gibi çok çeşitli fonksiyonlar olabiliyor.

Peki, sizler oynadığınız oyunları bu şekilde kontrol etmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yayıncının stres çarkıyla gerçekleştirdiği oyun peformansını aşağıdan izleyebilirsiniz.