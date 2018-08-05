Overwatch'un 3. Geleneksel Yaz Oyunları Başlıyor!

Bu yıl 3.'sü düzenlenecek "Summer Games", Ağustos ayında başlıyor. Blizzard, bu sene arenasını Asya'da kuruyor.

Blizzard tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch'ın, bu yaz 3.sü düzenlenecek geleneksel Summer Games'i başlıyor! 9 Ağustos’ta başlaması planlanan geleneksel oyunlarda adından da anlaşılacağı gibi futbol esintili 3v3 Lúcioball dahil olmak üzere yaz temalı Overwatch etkinlikleri yer alıyor.

Daha önceki arenalarda bizleri Rio de Janeiro ve Sydney’e götüren Blizzard bu kez yönünü Asya’ya çeviriyor ve arenasını Güney Kore’nin Busan şehrine kuruyor. Arenanın buraya kurulmasının şüphesiz nedeni, Overwatch’ın Kore’de yükselen popülaritesi ve ilk maçın burada gerçekleşmiş olması.

Blizzard, başlattığı geleneği bozmayarak daha öncekiler gibi etkinlik öğelerini içerecek Summer Games Loot Boxes’ı da piyasaya sürecek. İlerleyen günlerde hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz etkinlik, 30 Ağustos’a kadar devam edecek. 11 – 12 Ağustos’ta gerçekleşecek Tespa Arcade Lúcioball turnuvasına kayıt yaptırmanız için son gün 10 Ağustos.