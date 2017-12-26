Overwatch’un baş mimarı olan Jeff Kaplan, Twitch’te açtığı yayında hiç konuşmadan 10 saat boyunca durdu.

2016 ve 2017’nin en ünlü oyunlarından Overwatch’un mimarı olan tasarımcı Jeff Kaplan, her gün göremeyeceğimiz bir çalışmaya imza attı. Twitch üzerinden açtığı yayınla tüm dünyanın gündemine oturan Kaplan, bu yayın sırasında hiçbir şey yapmadı. Yaklaşık 10 saat süren canlı yayında hiçbir şey yapmadan şöminenin yanında oturan ünlü tasarımcı, 2017’yi bu şekilde uğurladı.

Teknik olarak 9 saat 54 dakika ve 46 saniye boyunca kameranın karşısında duran Kaplan, bu kadar bekledikten sonra yayını tuvalete gitmek için kapatmak zorunda kaldı. İşin ilginç yanı Jeff Kaplan’ın 10 saat boyunca bir kamera karşısında hareketsiz durması değildi. Zaman zaman anlık 40.000 kişiye ulaşan toplamda 233 bin kişinin bu adamı izlemiş olmasıydı.

Yayın sırasında telefonu çalan Kaplan, telefonunu açarak, “üzgünüm, şu anda konuşamam. Şu anda bir planımı hayata geçiriyorum. Plana göre 10 saat boyunca ateş önünde oturmam gerek. Şu an anlatamam” diyerek telefonu kapattı. Ünlü tasarımcı, bu sabır denemesiyle pek çok kişinin ilgisini çekti.

Canlı yayını takip eden insanlar; Kaplan’ın bu yayınının son derece güzel olduğunu ve saatlerce izlediklerini söylediler. Günümüzde saatlerce dil dökülmesine rağmen hiçbir şey öğretmeyen videolar olduğu düşünüldüğünde, en azından kafa dinlemenizi sağlayan hoş bir video olmuş. Peki, sizler Kaplan’ın videosunda kaç saat dayanabilirsiniz?