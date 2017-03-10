Overwatch'un sevilen karakterlerinden olan Symmetra'nın otistik olduğu doğrulandı. Böyle olmasının arkasında çok anlamlı bir sebep var.

Overwatch’un en popüler karakterlerinden olan Symmetra, en sevilen ve en çok tercih edilen kahramanlardan birisi olmuştu. Oyunun fan boyları tarafından Symmetra için sayısız iddia atılmıştı. Ancak bunların arasından en ilgi çekici olanı Blizzard tarafından da doğrulandı. Overwatch’un sevilen karakteri Symmetra, otistik spektrum.

Öncelikle burada Blizzard’ı bir kez daha alkışlamak istiyorum. Bu denli hayran kitlesi olan karakteri otistik spektrum olarak ilan etmesi gerçekten çok hoş bir durum olmuş.

Overwatch’un yöneticisi Jeff Kaplan konuya ilişkin açıklamalarını Tumblr üzerinden yaptı. Kaplan yaptığı açıklamada, “Symmetra otistiktir. O en sevilen kahramanlardan birisi ve otizmli birinin ne kadar müthiş olabileceğini göstermek için harika bir iş çıkardığını düşünüyoruz.” dedi.

Polygon tarafından teyit edilen bu not sayesinde Symmetra’nın resmi olarak otistik bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Jeff Kaplan’a daha önce gelen fan mektubu bu kararı almasına sebep olabilir. Fan, mektubunda Symmetra’nın “ Daha iyi bir dünyada Symmetra’nın her zaman farklı” olduğu tanımlanıyor.

Blizzard’ın bu tarz kişilikleri çok sevdiğini biliyoruz. Genel olarak eşitliliği savunan Blizzard, oyunlarında her türden insanın yer alabileceği bir ortam oluşturmaya uğraşıyor. Örneğin kısa süre önce, Overwatch’un en çok ön plana çıkan karakteri Tracer’ın lezbiyen olduğunu öğrenmiştik. Overwatch’un bu tarz haberleri verdiği çizgi roman serisi bulunuyor.