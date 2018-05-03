Blizzard ve Epic Games, Hilecilere Karşı Savaş Açtı

Overwatch'un yapımcı şirketi olan Blizzard, daha önce hile ile savaşında bütün oyuncuların takdirini kazanmıştı. Hamlelerine devam eden şirket, oyundan ihraç etmenin yanında para cezaları da verilmesini sağlıyor.

Blizzard, geçtiğimiz birkaç hafta içinde hile yapanlara ve bu amaçla kötü yazılım geliştirenlere karşı örnek teşkil etmesi gereken bir hamleye imza attı. Son olarak, bölge polisinin bir yıl süren soruşturması sonucunda Güney Kore'de bir grup bilgisayar korsanının Overwatch oyunu için hile geliştirdiği tespit edildi. Yerel basına göre, Blizzard ile birlikte çalışan Seul Ulusal Polis Teşkilatı Siber Güvenlik Departmanı, bir fırıncıyı paravan olarak kullanan korsanların ekipmanları da ele geçirildi.

Suçlulardan herhangi biri şartlı tahliye şartlarını ihlal etmesi halinde hapis cezasına çarptırılacak. Ayriyeten kişi başı 9,286.43 dolar para cezasına çarptırıldılar. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler de Güney Kore'de devam etmekte. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren, verilebilecek en yüksek para cezası yaklaşık 50.000 dolar veya beş yıl hapis cezası olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl, Blizzard hile yazılımı olan Watchover Tyrant için de bir Alman geliştiricisine dava açmıştı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında ise Fortnite'ın yapımcısı olan Epic Games, 14 yaşındaki bir hileciye karşı dava açmıştı. Hile yapan oyuncunun annesi oğlunun yanlış bir şekilde suçlandığını, reşit olmadığından ve izin almadan oynadığı için, hile yapmaktan sorumlu tutulmaması gerektiğini söylemişti. Epic Games, şirket ve oğlu arasında bağlayıcı bir sözleşme olduğunu aktararak dava sürecinin devam etmesini talep etti. Bu haftanın başlarında, Çinli yetkililerin 15 kişiyi tutukladıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 15 milyon dolar üzerinde para cezasına çarptırılan bilgisayar korsanlarının Fortnite için kötü amaçlı yazılım geliştirdikleri belirlendi. Geliştiriciler, oyunlarını ve oyuncu deneyimlerini geliştirmek için milyonlar harcarken, hile yapan oyuncular ile savaşmamaları beklenemez.