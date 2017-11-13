Overwatch Xbox One X İle 4K Oynanabilecek!

Çıktığı zamanlardaki kadar popüler olmasa da, hala e-spor aktiviteleriyle gündemde olan Overwatch, Xbox One X ile 4K oynanabilecek.

Birden fazla platformda oynanabilen oyunlar genelde hem şanslı hem de şanssızdır. Şanslı olmalarının sebebi açık, çünkü farklı platformlardaki oyunculara ulaşıp benzersiz bir kitle tarafından oynanabilirler. Ancak özellikle de işin içine konsol ve bilgisayarlar girdiği zaman, her zaman grafiksel farklılıklar konuşulur. Özellikle de bilgisayarda çok iyi grafiklerle oynanabilen bir oyun herhangi bir konsolda aynı kaliteyle oynanamadığı zaman oyun stüdyoları genelde oyuncu kitlesinden fazlaca şikayet alabiliyorlar.

Ancak Playstation 4 Pro ve Xbox One X gibi konsolların çıkışıyla birlikte, bilgisayarlar kadar güçlü konsolların da yapılabildiği biraz olsun ortaya çıktı. Özellikle de yüksek grafiksel çözünürlük ve VR desteği gibi özelliklerle gelen bu konsollar oyuncu kitlelerine istediğini vermek için gerekli donanıma ulaştı. Tabii Overwatch'da bu duruma daha fazla tepkisiz kalamadı. Oyunun yapımcısı Blizzard'ın Windows Central'a yaptığı açıklamaya göre, Xbox One X'den Overwatch oynayacak olan oyuncuların yakın bir zamanda 4K çözünürlük desteğini alacağını açıkladı.

Yakın bir zamanda 4K desteğiyle ilgili daha detaylı açıklamalar yapacaklarını belirten Blizzard yetkilileri, şu an Xbox sistemi için uyarladıkları oyunun 4K versiyonunun doğal görünmesi ve tam olarak cihazla uyumlu hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Açıkçası Playerunknown's Battlegrounds ve Overwatch gibi online rekabetçi oyunlar gün geçtikçe düzenli bir oyuncu kitlesine ulaşıyorlar. Çoklu platform desteğiyle birlikte görsel uyumluluğun gelmesi demek hem oyuncular hem de stüdyo için tereyağın üzerine kaymak gibi olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum diğer stüdyolar arasında da yaygınlaştırılmalı mı?