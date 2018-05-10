Overwatch Yeni Haritasının Yapım Aşamasını Anlattı

Overwatch'un yeni haritası Rialto, oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Oyunun yapımında görev alan Aaron Keller, Arstechnica adlı bir internet sitesine, haritanın yapım aşamasına dair bilgiler paylaştı.

Blizzard Entertainment, birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch için yeni bir harita olan Rialto'yu yayınladı. İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Rialto, geçmişte Overwatch haritalarından farklı bir şeyler yapıyor; daha önce hiç olmadığı kadar suya sahip ve dar geçitlere ek olarak tıkanma noktaları yaratmak için dar sokaklarda 90 derecelik açılar kullanıp, birkaç değişime işaret ediyor.

Arstechnica sitesinin hazırladığı bu videoda, Overwatch Asistan Oyun Direktörü Aaron Keller, Blizzard'ın haritayı nasıl tasarladığına ve genel olarak Overwatch haritalarını yapma sürecine nasıl yaklaştığını anlatıyor. Kaliforniya'daki Blizzard HQ'yu ziyaret eden Arstechnica, bunun dışında başka sorular da sordu. "Yaklaşık 30 karakter için bir haritayı nasıl dengeliyorsunuz?", "Belirli karakterler için güçlü olacak şekilde haritalar tasarlıyor musunuz?", "Kare çerçevelerin yüksek kalmasını ve hareketin hızlı kalmasını nasıl sağlarsınız?", "Konsollar ve PC'ler arasındaki farklar harita tasarımlarını herhangi bir şekilde etkiler mi?" gibi birçok sorunun yanıtı da video içerisinde bulunmakta.

Genel olarak gelen güncellemeyle “Invite to a Custom Game” seçeneğinin Tutorial ve Practice Range’de gözükmesine neden olan bir sorunun ve oksijen tanklarının, yangın söndürücülerin hasar aldıktan sonra hareketsiz kalmasına neden olan bir sorunun giderildiği belirtildi.