Dünyanın en ünlü soyu tükenmiş kuş örneği olan Oxford Dodo'nun kafatası analiz için Warwick Üniversitesi'ne götürüldü. Araştırmalar sonucuna göre, 'Oxford Dodo' kafasından vurulmuş.

Tarihçiler, bu yaratığın 17. yüzyıldan kalma bir Londra konağında yaşadıklarına inanıyordu. Ancak yapılan son analizlere göre, genellikle yabani kuşları avlamak için kullanılan kurşun, Dodo'nun kafasında bulundu. Şimdi ise araştırmacılar, Dodo'nun hayata veda ettiği yeri bulmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

Oxford Üniversitesi, 300 yılı aşkın bir süredir Doğa Tarihi Müzesi'nde mumyalanmış Dodo'nun kafatası ve ayağını muhafaza ediyordu. Genellikle 17. yüzyılda yabani balık avlamak için kullanılan kurşun kovanları hayvanceğizin kafatasından çıktı.

Oxford Dodo'nun Hazin Sonu

Mumya, Dodo türünün eksiksiz bir halini temsil ediyor ve var olduğu bilinen tek yumuşak doku örneklerini içeriyor. Bu tür, 1598 yılında Mauritius adasında keşfedildikten 70 yıl sonra soyu tükenen türler hakkında araştırmacıların, daha fazla şey öğrenmesine çok yardım etmştir.

Bununla birlikte, Warwick Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, kafatasının üç boyutlu bir dijital kopyası oluşturmak için adli BT taraması kullandı. Kriminal araştırmalardan sonra, kuşun başının ve boynunun vurulduğu ortaya çıktı.

Sonuç olarak bu çalışmalar, bizlere bulunduğumuz yıl ve ırk ne olursa olsun insanların, hayvanlara ve doğaya hiçbir zaman saygı duymadığını bir kere daha göstermiş oldu.