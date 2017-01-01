Oxford Üniversitesi'ne Giriş Sınavının Sorularını Çözebilir misin?

Oxford Üniversitesi, üniversiteye girmek için başvuran adaylara sorduğu soruları yayınladı. Hukuktan fiziğe, tarihten tıbba kadar çok geniş bir yelpazede sorulan sorular, adayları yanal düşünmeye teşvik etmesinin yanı sıra, adayların bilgi birikimini test ediyor.

Oxford Üniversitesi, ülkedeki en parlak gençlerin akıllarını sınamak ve onları hayal gücünü zorlamaya teşvik etmek için hazırlanan üniversiteye giriş sınavının sorularını yayınladı. Sınav sorularının bazısı son derece felsefi, bazısı da oldukça sıradan.

Her yıl 10.000 kişi, Oxford’un zorluğuyla bilinen giriş sınavına katılıyor ve yalnızca 3.500 kişi üniversiteye kabul ediliyor. Sorular; tıp, psikoloji, felsefe, hukuk, fizik, İngilizce ve modern diller gibi çeşitli konulardan geliyor.

Giriş sınavında sorulan örnek sorulardan bazılarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Modern Diller

Bir şiirin anlaşılması zor olmalı mı?

Oxford Üniversitesi’ne bağlı St. Hilda’s Koleji’nden Helen Swift, bu soruyla adayların entelektüel merakını test etmek için onları daha fazla kavramsal düşünmeye zorlamak istediklerini belirtiyor.

Dil nedir?

Helen Swift’in açıklamasına göre bu soru adayları, eleştirel ve analitik olarak düşünmeye itiyor ve bir dili nelerin oluşturduğunu değerlendirmelerini sağlıyor.

İngilizce’nin global bir dil olduğu bir dünyada, neden Fransızca öğrenirsin?

Swift, adayların burada Fransızca’yı, Fransız kültürüne, edebiyatına ve tarihine açılan bir pencere olarak tanımlamalarını umduğunu ifade ediyor.

Felsefe, Politika ve Ekonomi

ABD’deki kişi başına düşen gelir, niçin Burundi ve Malavi gibi ülkelerdekinden 50-100 kat daha fazladır?

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Lady Margaret Hall Koleji’nden Brian Bell, adayların bu soruda enstitülerin önemine vurgu yapmaları ve fakir ülkelerdeki ihracat, iç savaş ve salgın hastalıklar gibi ticari kısıtlamaları değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor.

Üç kelimenin anlamıyla sorun yaşıyorum: Yalan, Aldatma, Yanlış Yönlendirme. Onlar biraz benzer anlamlara geliyor gibi görünüyorlar, fakat kesinlikle aynı değiller. Bana, onları birbirinden ayırmada yardım et.

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Brasenose Koleji’nden Dave Leal, bu sorunun adayları çeşitli stratejilere yönlendirdiğini söylüyor. Bunlardan biri her birinin tanımlamalarını yapmak, diğerleri ise kelimeleri çiftler halinde karşılaştırmak ve bu kelimelerin kullanıldığı bazı örnek cümleler vermek.

Fizik

Başlangıçta hareketsiz olan bir top, belirli bir süre sabit bir güç tarafından yukarıya doğru itilir. Topun hızını, başlangıçtan yere çarptığı zamana kadar bir zaman fonksiyonu olarak taslak halinde çiz.

Oxford Üniversitesi’ne bağlı St. Edmund Hall Koleji’nden Jeffrey Tseng, bu sorunun doğru ya da yanlış cevapları hemen alma mevzusundan ziyade bir rehberli tartışma olduğunu söylüyor. Tseng, adayların yönlendirmeye nasıl cevap verdiklerini ve kendilerini nasıl doğruladıklarını görmek istediğini belirtiyor.

Klasikler

Niçin Aeneid 4’te (bir klasik kitap) Dido’nun kendini öldürdüğünü düşünüyorsun? Eski yaşamına geri dönmüş olamaz mı?

Dublin Üniversitesi’ne bağlı Trinity Koleji’nden Gail Trimble, bu soruya sağlam bir cevabın, Dido’nun yaşaması gereken çok şey olduğu için Dido’nun kardeşinin ve yönettiği insanların onun ölümüyle perişan olacaklarına dair ipuçları içermesi gerektiğini düşünüyor.

İngiliz Edebiyatı

Niçin bir İngiliz öğrencisinin Coronation Street dizisinin 50 yıldır sürdüğü gerçeğiyle ilgilenebileceğini düşünüyorsun?

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Regent’s Park Koleji’nden Lynn Robson, bu soruyla adayların hikaye anlatma tekniğini kullanarak komik ve ciddi hikaye konusu ve karakterlerin bir karışımını oluşturmalarının beklendiğini belirtiliyor.

Tarih

En çok, geçmişteki hangi insanla röportaj yapmak isterdin? Neden?

Bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı olmadığı ve sorunun amacının, öğrencilerin hangi tür sorunları çözmek istediklerini anlamak olduğu ifade ediliyor.

Şiddetin nedeni her zaman politik midir? Politik, farklı durumlarda farklı anlamlara mı gelir?

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Oriel Koleji’nden Ian Forrest, bu soruda iyi bir adayın politik kelimesinin kullanışlı bir tanımını yapacağını ve şiddetin ne zaman daha çok ve daha az politik göründüğüne dair kategoriler oluşturacağını söylüyor.

Hukuk

Yan yana duran iki sarı yol çizgisinin (İngiltere’de bu çizgi park etmeye izin verilmediği anlamına gelir) üzerine park etmenin cezası ölüm olsaydı ve bundan dolayı kimse bu ihlali yapmasaydı, bu adil ve etkili bir kanun olur muydu?

Oxford Üniversitesi’ne bağlı St. Anne’s Koleji’nden Liora Lazarus, burada adil ve etkili arasındaki farkı görmenin önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Bu ayrım bir kez yapıldıktan sonra meselelerin farklı olduğu ortaya çıkar. Bir yasa etkili veya adil olmayabilir. Onun etkililiğinin cevabı ise zaten sorunun içinde, ve bundan dolayı kimse bu ihlali yapmasaydı…”

Biri için başka birinin arabasını almak ne anlama gelir?

Hukuk Fakültesi’nden Ben McFarlane, bu soruya bir örnekle cevap veriyor:

“Yağmur yağmaya başladığında cadde boyunca yürüyorum. Kilitli olmayan bir arabanın kapısını açıyorum ve yağmur geçene kadar, 15 dakika orada oturuyorum. Arabayı almış olur muyum?”

McFarlane daha sonra ekliyor:

“Bu sorunun amacı, adaylara uygulama, muhakeme ve iletişim becerilerini göstermek fırsatı vermektir.”

Tıp

Egzersiz yaptığında neden kalp atış hızın artar?

Fizyoloji, Anatomi ve Genetik Bölümü’nden Robert Wilkins, bu soruya verilecek en basit cevabı şöyle açıklıyor:

“Çünkü kaslara daha fazla oksijen ve besin göndermeye ve metabolik ürünleri ortadan kaldırmaya ihtiyacın vardır.”

Niçin kırmızı kan hücrelerine sahibiz?

Wilkins, bu sorunun asıl amacının, adayların hemoglobinin neden gerekliği olduğu, kırmızı kan hücrelerinin yapısında neden hemoglobin bulunması gerektiği ve hemoglobinin plazma içinde neden serbest olmadığı konularına ilişkin olarak öneriler sunup sunmayacaklarını görmek olduğunu belirtiyor.

Biyoloji

İşte bir kaktüs. Bana onu anlat.

St. Anne Koleji’nden Martin Speight, adayların, bir kaktüsün neden büyük sivri iğnelere ve gövdesinde gelişen küçük kaktüslere sahip olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini söylüyor.

Neden çoğu hayvan çizgilere sahiptir?

Speight, adayların, hayvanların kamufle olabilmeleri için çizgilere sahip olduğunu ve zebra gibi hayvanların bu özelliğini yırtıcılardan gizlenmek için kullanırlarken kaplan gibi hayvanların ise avlarından gizlenmek için kullandıklarını vurgulamaları gerektiğini ifade ediyor.

Uğurböcekleri kırmızıdır. Çilekler de öyle. Neden?

Brasenose Koleji’nden Owen Lewis, kırmızı renginin tüketicilere “beni ye” ya da “beni yeme” mesajı verebileceklerini söylüyor. Lewis, adayların bu bariz paradoksu, nasıl çözmeye kalkışacaklarını görmek istediğini belirtiyor.