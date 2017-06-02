Uzaylıların Bizimle Neden Bağlantı Kurmadığı Açıklandı!

Yavaş yavaş mutlak sonuca doğru gidiyor olmamızın temelleri mi atılıyor bilmiyorum, fakat son günlerde insanlar ile uzaylıların iletişimi, karşılaşması gibi konuların sayısı giderek artmaya başladı. Dün yaptığımız bir haberde NASA ile ortaklığı bulunan bir şirketin CEO’su, kimsenin ne tepki vereceğini artık umursamadığını ve uzaylıların var olmaktan öte aramızda yaşadığını iddia etmişti.
Şimdi ise İngiltere’nin ve de dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nin akademisyenleri, ortaya attıkları yeni bir teori ile insanoğlunun uzaylı medeniyetlerle iletişim kuramamasının sebebinin evrenin ısısının olabileceğini söylediler. 'Aestivation Hipotezi' olarak adlandırılan bu iddiaya göre evrenin çeşitli bölgelerinde konuşlanmış olan uygarlıklar, evrenin koşulları düzelene kadar hipernasyon, yani kış uykusunda olabilirler.
Bu olayla ilgili olarak farklı bilim insanları tarafından geliştirilen hipotezlerden bazıları ise şu şekilde:
- Evrende, Dünya’ya benzeyen 40 milyar gezegen var, fakat gelişmiş bir medeniyet varsa da bizimle bağlantı kurması sandığımızdan çok daha uzun sürebilir.
- Uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi, sandığımızdan çok daha yavaş olabilir.
- Gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar bile henüz bize ulaşamamışken, evrenin büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, gönderilen ilk mesaja ulaşmamıza daha uzun yıllar olabilir.
- En karamsar senaryo: Evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet bizler olabiliriz.
- Ya da bir başka gezegendeki yaşam, biz onlara ulaşmadan kendisini yok etmiş olabilir.