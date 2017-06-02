Uzaylıların Bizimle Neden Bağlantı Kurmadığı Açıklandı!

Çoğu kimsenin tereddüt bile etmeden varlığına inandığı uzaylıların insanoğlu ile neden bağlantı kurmadığına dair Oxford Üniversitesi çalışanlarının bir cevabı var.

Yavaş yavaş mutlak sonuca doğru gidiyor olmamızın temelleri mi atılıyor bilmiyorum, fakat son günlerde insanlar ile uzaylıların iletişimi, karşılaşması gibi konuların sayısı giderek artmaya başladı. Dün yaptığımız bir haberde NASA ile ortaklığı bulunan bir şirketin CEO’su, kimsenin ne tepki vereceğini artık umursamadığını ve uzaylıların var olmaktan öte aramızda yaşadığını iddia etmişti.

Şimdi ise İngiltere’nin ve de dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nin akademisyenleri, ortaya attıkları yeni bir teori ile insanoğlunun uzaylı medeniyetlerle iletişim kuramamasının sebebinin evrenin ısısının olabileceğini söylediler. 'Aestivation Hipotezi' olarak adlandırılan bu iddiaya göre evrenin çeşitli bölgelerinde konuşlanmış olan uygarlıklar, evrenin koşulları düzelene kadar hipernasyon, yani kış uykusunda olabilirler.

Bu olayla ilgili olarak farklı bilim insanları tarafından geliştirilen hipotezlerden bazıları ise şu şekilde: