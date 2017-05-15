İzinsiz girişlerin yapılamayacağı bölgeleri hepimiz biliyoruz. Bir de girmek için izin almanın yeterli olmadığı bölgeler vardır: Askeri üsler, veri merkezleri, kulüpler...

Yaşadığımız çağ içerisinde bilim ve teknolojinin ilerlemesi, tüm dünyayı daha erişilebilir bir yer kılıyor. Artık bir uçakla gezegenin diğer ucuna bir günden daha kısa sürelerde gitmek mümkünken internetin yaygınlaşması, gezegenimizin en gizemli bölgelerinin açığa çıkmasına vesile oluyor.



Aslında her şeyin doğru miktarda parayla çözülebileceği bir dünya yarattık. Ancak öyle yerler var ki, giriş için geçerli bilet para değil. Çoğu gizli askeri üs olan bu bölgelerde yapılan çalışmaların detayları hakkında ise hiç bir bilgi bulunmuyor.

İşte dünyanın gözlerden uzak ve sivil yaşama tamamen izole edilmiş 14 gizemli bölgesi:

1. İngiltere: Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü

İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan Royal Air Force (RAF) üssü, ilginç ve benzersiz yapılar içeren geniş bir alanı kaplıyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık için önemli bir iletişim ve istihbarat merkezi olduğu söyleniyor. Dünyanın en büyük elektronik izleme istasyonu olarak bilinen yerde, büyük yer uyduları bulunuyor.

2. Brezilya: Yılan Adası

Brezilya kıyılarında bulunan ada, gezegendeki en ölümcül yılan türlerinden 4.000 tanesine ev sahipliği yapıyor. Brezilya Hükûmeti, olası ziyaretçilerin adaya ulaşmalarını sağlayacak her yolu kapatıyor. Söz konusu yılanların zehri, insanı birkaç dakikada öldürebilecek veya derileri çürütecek kadar güçlü.

3. Amerika: Coca-Cola Kasası

Coca-Cola, gizli formüllerini meraklı gözlerden uzak tutmaya yönelik hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bu yüksek teknoloji ürünü kasa içerisinde şimdiye kadar birkaç şanslı kişinin bildiği formül bulunuyor. Atlanta eyaleti şehir merkezindeki Coca-Cola müzesinde kilit altında bulunan oda, girilmesi en güç mekanlardan.

4. Amerika: Fort Knox Askeri Üssü

Birleşik Devletler Ordusu’na ait bu mekan, Kentucky eyaletinde bulunuyor. 109.000 hektarlık taban, gezegenin en güvenli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 30.000 asker ve bir saldırı helikopteri filosu tarafından korunan bölgede resmen kuş uçurtulmuyor, bölgenin neyi koruduğu ise hala bilinmiyor.

5. Norveç: Svalbard Seed Sığınağı

Norveç kıyılarına uzak Arctic Svalbard takımadalarında bulunan yer, aslında oldukça güvenli bir sığınak. Olası bir küresel felakette, dünya çapındaki gen bankalarından alınmış numuneleri korumak için tasarlandı. Sığınağa giriş ise oldukça kısıtlanmış durumda. Hatta içerideki önemli genleri tedarik eden ülke yetkilileri bile giriş yapamıyorlar.

6. Vatikan: Vatikan’ın Gizli Arşivleri

Resmi olarak 1475 yılında kurulan Vatikan Kütüphanesi, insanlığın tarihine ilişkin önemli bilgilerin ve metinlerin büyük koleksiyonlarını barındırıyor. Hatta antik Maya medeniyetinin uzaylılarla temas halinde olduğuna dair kanıtlar sunduğu iddia edilen kodekslere kadar...

7. Avustralya: Pine Gap

Orta Avustralya’nın uçsuz bucaksız çorak toprakları üzerine kurulmuş olan bu alanı listenin birinci sırasındaki üsse benzetmekte haklısınız. Çünkü tıpkı onun gibi bir iletişim ve gözetleme merkezi görevi gören bölge, aslında ABD Merkez İstihbarat Ajansı ve Avustralya Hükümeti tarafından işletiliyor.

8. Fransa: Lascaux Mağaraları

Güneybatı Fransa’daki Montignac köyünde bulunan Lascaux Mağaraları, yaklaşık olarak 17.000 yıllık antik kalıntılar içeriyor. 1979’da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Mağara duvarlarında bulunan resimler tehdit altında oldukları için 1963’ten bu yana girişler gittikçe kısıtlanıyor.

9. Amerika: Mormon Kilisesi Gizli Kasası

Amerikalıların soy ve aile geçmişi ile ilgili 3 milyondan fazla sayfalık bilgi içerdiğine inanılan kasa, çok nadir durumlarda özel ziyaretçilere açılan bir yer. Dev bir dağın içine inşa edilen merkez, sızıntıları engellemek amacıyla ciddi bir şekilde korunuyor.

10. Kuzey Kore: Room 39

1970 yılında ülkede Büro 39 ya da Bölüm 39 olarak anılan gizli bir organizasyon kuruldu. Bu organizasyonun amacı, Kore İşçi Partisi Başkanı Kim Jong-un için döviz almanın yollarını bulmaktan ibaretti. Bu örgütle ilgili mevcut veriler son derece sınırlı durumda. Ancak kara para aklama ve diğer yasa dışı operasyonlar amacıyla, İsviçre ve Çin'de 20'den fazla banka hesabına sahip olduklarına inanılıyor.

11. Rusya: Mezhgorye Bölgesi

Rusya sınırları içindeki en korunaklı ve sınırlı alanlardan biri olan Mezhgorya'nın gizli bir nükleer füze üssü barındırdığına inanılıyor. Bölge içinde otomatik balistik füzeler bulunduğu, bu füzelerin nükleer bir savaş durumunda uzaktan harekete geçirilebileceği söyleniyor.

12. Amerika, Japonya: Disney Kulüpleri

Disney parklarının içinde bulunan bu özel kulüplerin varlığı aslında gizli tutuluyordu. ABD'de ve Japonya'da 3 adet olduğu bilinen mekanların 14 yıl boyunca dolmuş olan bir rezervason listesi var. Üyeleri arasında ABD başkanları, iş dünyasının liderleri ve aktörler bulunan yere giriş fiyatı haliyle dudak uçuklatacak cinsten.

13. Google Veri Merkezleri:

Her biri 600 milyon ABD Dolarına mal olmuş, 50 ila 103 megawatt elektrik harcayan büyük bilgi üssüleri. Başlangıçta birkaç konteynırından yapılmış ve bazı Google sunucularını barındırmak için kullanılan bilişim üsleri, gün geçtikçe büyüyor. Bir arama yaptığınızda sonuçlarını bu yapılar sayesinde görebiliyorsuz. Dünya çapında 15 adet bulunuyor.

14. Amerika: 51. Bölge

Las Vegas'ın şehir merkezinden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta, Nevada eyaleti sınırları içinde bulunan 51. Bölge, gezegendeki en gizli ve en korunaklı alanların başında geliyor. Bu üssün amacı hala bilinmiyor; ancak deneysel olan uçak ve silahların araştırılması ve geliştirilmesi için kullanıldığı düşünülüyor. Bir de aşağıdaki gibi görüntülerin sebep olduğu Rosewelt Olayı gibi söylentiler var tabi ki: