Oyunlardan Dolayı Kumar Bağımlısı Olan Reddit Kullanıcısı

Küçük yaştan beri sürekli oyunlara para yatıran bir kumar bağımlısı, başından geçenleri Reddit'te aktardı.

Star Wars: Battlefront II’nin başlattığı ve sonrasında olayın bir oyundan çıktığı mikroişlem kavgasında yeni bir güne uyandık. Oyuncular bu durumdan çok fazla sıkılmaya başladı. Oyuna para verip satın aldıktan sonra bir de oyun içindeki eşyalara para verdirtmeye zorlayan sistem, biz oyuncuların aslında hiç hoşuna gitmeyen bir şey. Bu olaylar devam ederken kısa süre önce yine bir EA oyunu olan FIFA 18’in paket sisteminin kumara teşvik ettiği konuşulmaya başlamıştı. Bu olaylardan güç alan bir Reddit kullanıcısı ise kendi hikayesini anlatma kararı aldı.

Kensgold isimli Reddit kullanıcısı henüz 19 yaşında olmasına rağmen bu zamana kadar oyunlardan dolayı nasıl kumar bağımlısı olduğunu açıkladı. Bu zamana kadar 13.500 dolardan fazla oyun içi para yatırdığını söyleyen genç, en sonunda psikolojik tedavi görerek bu durumdan kurtulduğunu açıkladı.

Middle Earth: Kingdoms Hobbit mobil oyunu ile başlayan serüvenine Smite, CS:GO gibi oyunlarla devam eden Kensgold, oyun firmalarının yaptığı politikanın küçük yaşta henüz karar verme mekanizmaları gelişmeyen insanlarda çok ciddi bağımlılıklar yaptığını açıkladı.

İlk olarak Clash of Clans’a benzeyen bir oyunla başlayan Kensgold, ilk oyununa 30 dolar harcadığını, ancak o rakamın bile o yaşta onun için büyük bir miktar olduğunu belirtti. Bir yıl sonra hayatını değiştirecek Middle Earth: Kingdoms Hobbit oyununa başlayan genç, 2013 yılında, yani 15 yaşındayken bu oyunu oynamaya başlamış. Oyunun güzel olduğunu, ancak bunun için sürekli oyun içi para satın almanız gerektiğini belirten Kensgold, oyuncuların o dönemde deliler gibi oyuna para yatırdığını söyledi. Oyuncular paralar yatırarak savunmalarını ve ordularının gücünü yükseltebiliyor, kendi malzemelerinin diğer oyuncular tarafından yağmalanmaması için gerçek para vererek kendilerini koruyabiliyorlardı. Yani oyunun bir nevi para yatırmaya teşvik durumu vardı.

Kensgold, Hobbit oyununun lider tablosunda yer alan kullanıcıların yüzbinlerce dolar harcadığını, hatta kendi klanı yükselsin diye klandaki arkadaşlarına Google Play kartları gönderdiklerini söyledi.

Kensgold da bu oyunda yavaş yavaş para harcamaya başlamış. Başlangıçta 100 dolar gibi kabul edilebilir paralar vererek başlayan Kensgold, 2015 yılında bu ücretin 800 dolara çıktığını ve diğer mikro-mikro işlemlerle birlikte 4101 dolar harcadığını açıkladı.

Bu yıllarda lise 2. sınıf öğrencisi olan Kensgold, o zamanlar eline geçtiği parayı başka nereye harcayacağını bilmiyormuş. Aynı zamanda kendisine “Yapma, dur” gibi kelimeler sarf edecek olgunlukta da değilmiş. Bu süreçte her iki haftada bir yarı zamanlı çalıştığı işinden kazandığı 300-400 doları oyunlar için yatırmaya başlamış. Bu da parasının neredeyse %90’ına denk geliyor.

Bu süreçte ailesi Kensgold’u oyundan uzaklaştırmak için interneti bile kapatmış, ancak 3G bağlantısı ile o yine yaptığından şaşmamış.

Sonrasında Hobbit’in ilk sahibi Kabam, oyunu Çinli şirkete satınca oyunda istenmeyen değişiklikler olmuş. Bu süreçte beraber oynadığı oyuncular ayrılınca Kensgold’un da Hobbit macerası son bulmuş.

Bu oyunlardan kurtulduktan sonra yine arkadaşları ile beraber kendini bu sefer PC oyunlarına vurmaya başlamış. League of Legends benzeri bir MOBA oyunu olan Smite’a başlayan Kensgold, bu para alışkanlığından burada da kurtulamamış. Normalde Smite tamamen ücretsiz ve alacağınız oyun içi ürünlerin oyuna hiçbir etkisi olmayan kozmetik ürünler olduğu bir sisteme sahip. Haliyle, Hobbit’te yatırdığı gibi para yatırılmasına gerek yok. Kensgold’un açıklamasına göre, oyuna para vererek oynamaya alıştığı için Smite’te de para harcamak zorunda hissetmiş kendisini. Karakterin normal görünümünden daha güzel olan paralı kostümleri alarak arkadaşlarına bir nevi hava atmaya çalışan Kensgold, aynı şekilde genel olarak yalnızca kostüm amaçlı satışın olduğu CS:GO’da da binlerce dolar para yatırmış. Kumarın en hararetli oynandığı yerlerden olan CS:GO’da sayısız kutu açan kardeşimiz, normal bir kumar bağımlısından hiçbir farkı olmayacak konuma gelmiş. En sonunda bir psikoloğa giderek kumar bağımlılığından kurtulmayı başarmış.

Eğer siz de bu tarz durumlar yaşıyorsanız, lütfen dikkatli olun. Farkına bile varmadan sizleri kumar bağımlısı yapan bu oyunlardan uzak durun. Ayrıca, hazır firmaları köşeye sıkıştırdığımız bir dönemde bu tarz sistemlerin köklü bir değişikliğe gitmesini sağlama konusunda tüm dünyayla birlikte hareket etmeliyiz. Oyun içi para elbet olacak, sonuçta firmalar paralarını bir yerden kazanmalı, ancak bu asla oyuna etki edecek türde olmamalı.

Peki, sizler bu yazının üzerine bu tarz oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.