Oynadıkları Karakter Sayesinde Milyonlar Kazanan Oyuncular

Özellikle Hollywood'da, oyuncular emeklerinin karşılığını oldukça tatmin edici şekilde alıyor gibi görünüyor. Tek filmden 100 milyon dolar kazanabilmenin en mantıklı açıklaması da bu.

Sinema filmleri, oturup iki saat baştan sona izlesekte aslında yoğun bir çalışma ve kalabalık bir ekibin emekleri sayesinde var oluyor. Zaman zaman ülkemizde de gündem olduğu üzere en çok dikkati ise oyuncuların bölüm ya da film başına aldıkları dudak uçuklatan ücretler topluyor.

Geçtiğimiz dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 350 Bin TL aldığını öğrenip hayrete düşmüştük, ancak bir filmden 100 milyon dolar alan oyuncular da olduğunu düşününce, ülkemizde rakamlar az(!) bile gelmeye başlayabilir. Eğer Hollywood oyuncularının aldıkları ücretleri merak ediyorsanız, listemize göz atablirsiniz.

Emma Stone - La La Land (Mia karakteri) - 26 Milyon Dolar

Emma Stone, filmdeki başarılı performansı ile 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ına layık görülmüştü. Film aynı zamanda Oscar töreninde dört ödül kazanmıştı

Arnold Schwarzenegger - Terminator 3: Rise of the Machines - 29 Milyon Dolar

Jim Carrey - Bay Evet (Carl Allen karakteri) - 30 Milyon Dolar

Tom Hanks - Er Ryan'ı Kurtarmak (John Miller karakteri) - 40 Milyon Dolar

Robert Downey Jr. - The Avengers (Tony Stark/Iron Man karakteri) - 50 Milyon Dolar

Jack Nicholson - Batman (Joker karakteri) - 50 Milyon Dolar

Johnny Depp - Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Jack Sparrow karakteri) - 55 Milyon Dolar

Harrison Ford - Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (Indiana Jones karakteri) 65 Milyon Dolar

Sandra Bullock - Gravity (Doktor Ryan Stone karakteri) - 70 Milyon Dolar

Will Smith - Siyah Giyen Adamlar (Ajan J karakteri) - 100 Milyon Dolar

Keanu Reeves - Matrix Üçlemesi - 250 Milyon Dolar

Keanu Reeves, yeni bir Matrix filmi çekilirse seve seve oynayacağını söylemişti. Filmin başarısı ve artık adeta bir kült haline gelmesi eminim ki Keanu Reeves için oldukça önemlidir, ancak üçlemeden toplamda 250 milyon dolar kazandığını düşünürsek, yerinde kim olsa aynı kararı verirdi gibi görünüyor. Yine de Reeves'in paraya çok fazla önem vermeyen bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz.