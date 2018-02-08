Crytek, şu anda oynamak için en az 7000 TL’lik bilgisayarınız olması gereken yeni oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Son yıllarda başarılı projelerden çok işçi çıkarma ve oyun satma gibi konularla küçülmeye gittiğini duyduğumuz Crytek firması, yeni oyunu Hunt: Showdown’ın sistem gereksinimlerini açıkladı. Şu anda kapalı alpha sürecinde olan korku temalı multiplayer oyununu oynamak için sağlam grafiklere ihtiyacınız olacak. Crytek’in açıkladığı sistem gereksinimlerine göre 6. nesil bir Intel i5 veya daha kaliteli bir işlemci, en az 12 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 970 veya daha üstü bir ekran kartına ihtiyaç duyuyor.

Şu anda alpha sürümünde olan oyun, normal olarak optimizasyon sorunları çektiği için, sistem gereksinimlerinden daha kaliteli cihazlar bile oyunu oynarken zor anlar yaşadı. Intel Core i7 6700K ve GTX 1080 ekran kartı olan 7000 - 8000 TL’lik bilgisayarların bile zar zor açabildiği oyun, ilerleyen günlerde desteklediği sistem gereksinimlerine çekilecektir. Crytek’in duyurduğu sistem gereksinimlerine göre oyunu açmak için 4000 - 5000 TL’lik bir bilgisayar yeterli olacaktır.

Crytek, ülkemizde de büyük bir stüdyosu bulunan ve en büyük işleri oyun motoru CryEngine ile oyun serisi Crysis olan, başında 3 Türk kardeşin bulunduğu Almanya menşeili bir şirkettir.

Hunt: Showdown Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel i5 3.0 GHz (6. nesil)

RAM: 12GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

2018 bitmeden yayınlanacağı düşünülen oyun, yüksek ihtimal E3 2018’de yeni bilgiler ve görüntülerle karşımıza çıkacaktır.