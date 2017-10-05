Oynarken Rahatladığınızı Hissedeceğiniz 6 Oyun!

Adam öldürme, araba yarıştırma, gizem çözme derdi olmadan sakin sakin oynayabileceğiniz 6 video oyununu listeledik.

Gerçekte yaşayamadığımız şeyleri yaşamamızı sağlayan oyunlar, genellikle aksiyonu bol şeyleri konu ediniyorlar. Bazı oyunlarda son sürat araba sürerken, bazılarında önümüzdeki insana tüm şarjörü boşaltıyoruz. Günümüzde şiddet ve aksiyon içermeyen oyunlar yok denecek kadar az.

MetaFilter kullanıcıları bunun farkına vararak en çok sevilen sakinleştirici oyunları derlediler. Oyunların çok büyük bir kısmında kazanmak veya kaybetmek yargısı bile yok. Daha çok keşfetmek, etkileşim kurmak üzerine kurulmuş oyunlar bunlar. Savaşmaya veya herhangi bir aksiyona girmeye zorlamayacak bu oyunlar, Overwatch veya Plague Inc. tarzı oyunlardan sıkılanlar için önerdiğimiz oyunlardır:

Saksılarda güzel bitkiler yetiştirmek isteyenler buraya.

Neko Atsume(Android/iOS)

Kesinlikle savaşmak zorunda kalmayacak kediler toplayacağınız bir oyun.

Pastel görünümlere sahip okyanus manzarası eşliğinde balıklarla birlikte yüzebilirsiniz.

Issız bir adanın etrafında dolaşın ve tek kişilik yürüyüş simülatöründe mistik bir deneyim yaşayın.

No Man’s Sky(PC, PS4)

Pastel renklere bürünmüş sonsuz bir galakside muhteşem keşifler yaşayın.

Dünyanın ve evrenin çeşitli boyutlarını görebileceğiniz enfes bir oyun.