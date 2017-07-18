Oynadığınız oyunları seçerek kendinize en uygun bilgisayarı toplayabilirsiniz. Üstelik alacağınız bilgisayarın oyunları kaç FPS'de çalıştırdığını da görebileceksiniz.

Toplama bilgisayar sistemleri, genelde en uygun fiyata en yüksek oyun performansı almak için kullandığımız bir yöntem. Bu yüzden piyasada en çok satılan toplama bilgisayarlar hala “GTA 5 kaldıran” bilgisayarlar oluyor. Bilgisiyar donanımları satan yabancı bir web mağazası bu olayı bir kademe ileriye taşımak istemiş.

BLD isimli internet sayfasında 18 oyun içerisinden seçeceğiniz 3 oyunla hangi sistemde bilgisayar toplamanız gerektiğini görebilirsiniz. Ürünleri dolar üzerinden hesaplayan sayfa, size en uygun bilgisayarı bu şekilde bulabiliyor. 'Kesinlikle oynamalıyım' dediğiniz oyunları kaç FPS’de oynattığını görebileceğiniz bu sistem toplama rehberinde, gerek yüksek gerekse de düşük fiyat olacak şekilde birden fazla seçenek bulunuyor.

Bazı insanlar daha çok render işlemleri için bilgisayar topluyorlar, ancak günümüzde güçlü bir bilgisayar isteyenlerin çok büyük bir kısmı yalnızca oyun oynamak için bu güçte bilgisayarları satın alıyorlar. Bu sayfa sayesinde alacağınız sistemin oyunları kaç FPS’de oynatabileceğini görüyorsunuz.

Sistem, açıkçası ülkemizde de “olsa çok iyi olurdu” diyeceğimiz türden. Genelde 1000 ila 2000 dolar arasında öneri sunan bu sayfada satılan ürünleri ülkemize getirdiğimizde, vergi işlemleri ile birlikte karşımıza daha farklı senaryolar çıkabiliyor. Bu sebeple Türkiye’deki bilgisayar donanımı satan firmalar ülkemizdeki fiyat oranına göre bu sistemi kullanırlarsa, oyun bilgisayarı arayan kullanıcılara daha iyi fikirler sunabilirler.

Türkiye’de olmasa bile oyun bilgisayarı önerisi istiyorsanız BLD’nin oyunlarla sistem toplama rehberine buradan ulaşabilirsiniz.