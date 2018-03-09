Onlarca oyunu tek bir abonelikle oynamanızı sağlayan Origin Access'e yeni oyunlar eklendi. İlk defa EA dışındaki büyük bir yapımcıdan destek gören Origin Access, her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Origin Access, aylık veya yıllık ücret ödeyerek belirli oyunları oynayabilmenizi sağlayan bir abonelik sistemi. Bu yapının bir benzeri ise, yine EA tarafından Xbox platformunda EA Access adıyla sunuluyor. Bugün itibariyle, PC platformu olan Origin Access'e yeni oyunlar eklendi. Warner Bros yapımı oyunların sisteme eklenmesi, büyük bir yenilik olarak görülebilir. Bugüne kadar EA yapımı oyunlar dışında, EA yapımı olmayan ufak tefek oyunların da bulunduğu sistem, ilk defa büyük bir yapım şirketinin oyunlarını kütüphaneye ekliyor.

Origin Access, bugün itibariyle 6 farklı Batman oyununu kütüphanesine eklemiş bulunuyor. Bunlara ek olarak, The Witness, Wasteland 2 gibi oyunların da yakın zamanda ekleneceği duyuruldu. Kütüphaneye eklenen tüm oyunlar ise şu şekilde:

Şu An İndirilebilir

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Lego Batman

Lego Batman 2

Lego Batman 3

Yakında

The Witness

Out of the Park Baseball 19

Lost Castle

Bulletstorm – Lite

Wasteland 2

Şunu da tekrardan belirtmekte fayda var: Bu oyunlar sadece PC platformundaki Origin Access'e eklendi. Xbox platformundaki EA Access için henüz bu oyunlar hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm bunlara ek olarak, Origin Access platformuna 1 haftalık ücretsiz erişim imkanı getirildi. 26 Mart'a kadar geçerli olacak bu kampanyayla EA, Origin Access platformunu daha fazla oyuncuya benimsetmeyi hedefliyor. Aylık 5 dolar, yıllık ise 30 dolarlık ücrete sahip olan Origin Access, ciddi sayıda oyunu tek bir üyelikle oynamanıza imkan sağlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Origin Access kullanıcı odaklı bir sistem mi? Oyun kütüphanesi yeterli mi?