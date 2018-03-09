Origin Access, aylık veya yıllık ücret ödeyerek belirli oyunları oynayabilmenizi sağlayan bir abonelik sistemi. Bu yapının bir benzeri ise, yine EA tarafından Xbox platformunda EA Access adıyla sunuluyor. Bugün itibariyle, PC platformu olan Origin Access'e yeni oyunlar eklendi. Warner Bros yapımı oyunların sisteme eklenmesi, büyük bir yenilik olarak görülebilir. Bugüne kadar EA yapımı oyunlar dışında, EA yapımı olmayan ufak tefek oyunların da bulunduğu sistem, ilk defa büyük bir yapım şirketinin oyunlarını kütüphaneye ekliyor.
Origin Access, bugün itibariyle 6 farklı Batman oyununu kütüphanesine eklemiş bulunuyor. Bunlara ek olarak, The Witness, Wasteland 2 gibi oyunların da yakın zamanda ekleneceği duyuruldu. Kütüphaneye eklenen tüm oyunlar ise şu şekilde:
Şu An İndirilebilir
- Batman: Arkham Asylum
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Lego Batman
- Lego Batman 2
- Lego Batman 3
Yakında
- The Witness
- Out of the Park Baseball 19
- Lost Castle
- Bulletstorm – Lite
- Wasteland 2
Şunu da tekrardan belirtmekte fayda var: Bu oyunlar sadece PC platformundaki Origin Access'e eklendi. Xbox platformundaki EA Access için henüz bu oyunlar hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm bunlara ek olarak, Origin Access platformuna 1 haftalık ücretsiz erişim imkanı getirildi. 26 Mart'a kadar geçerli olacak bu kampanyayla EA, Origin Access platformunu daha fazla oyuncuya benimsetmeyi hedefliyor. Aylık 5 dolar, yıllık ise 30 dolarlık ücrete sahip olan Origin Access, ciddi sayıda oyunu tek bir üyelikle oynamanıza imkan sağlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Origin Access kullanıcı odaklı bir sistem mi? Oyun kütüphanesi yeterli mi?