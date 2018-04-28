Oyun Arkadaşlığının Kuralları Nelerdir?

Şimdiye kadar hiç birlikte oyun oynamayı çok sevdiğiniz bir arkadaşınız oldu mu? Peki, bu tip bir dostunuzla oyun yüzünden kavga ettiğinizde bu durumu nasıl çözersiniz. Bu konuyu bir de Jennifer Allen'ın dilinden dinliyoruz.

Siz de takdir edersiniz ki çocukluk ya da gençlik arkadaşlığı genellikle okuldan yani zorunluluktan meydana gelir. Bir arkadaşınızla ya da sevgilinizle fiziki olarak sürekli yakın olmak gerçekten önemli bir şeydir. Ayrıca bir arkadaşınızla ortak yönlerinizin olması çok önemli. Peki ya iki arkadaş en büyük tutkunuz oyunlarsa ortaya ne çıkar?

Oyun tutkunu Jennifer Allen'ın dilinden oyun vasıtasıyla nasıl bir dost edindiğini ve çocuklukta bile arkadaşıyla oyun yüzünden nasıl kavga etmediğini dinliyoruz:

"Arkadaşım benden tam 300 metre uzakta yaşıyordu. Okumak istediğim bütün kitapları ve sahip olmadığım tüm oyun ve oyun konsollarına sahipti. Evini ilk ziyaret ettiğimde, en sevdiğim tüm kitapları onun evine götürmüştüm. Bu zamanlar, bizim en tatlı zamanlarımızdı. 10 yaşından yetişkinliğe kadar, birlikte oyun oynamaya devam ettik. Benim Sega Megadrive'ım varken onun Super Nintendo'su vardı, Playstation 1'mi getirdiğim vakit o, Nintendo 64'ü tercih etti. Her şey mükemmeldi. Bunun dışında, oyunlar konusunda ikimiz de çok rekabetçiydik. Arkadaşlığımız oldukça iyi bir eşleşmeydi ancak ikimiz de kaybedince fazlasıyla mızmız oluyorduk. Bu yüzden, yavaş yavaş arkadaşlığımızın kötüye gitmemesi için arkadaşlığımıza bazı kurallar koymaya karar verdik.

Bu durumun sebebi genellikle Street Fighter 2'i idi. Oynayış konusunda epey benziyorduk. Ben Ken'i tercih ettiğimde o Ryu'u tercih ediyordu. İkimiz de birbirimize ateş topu atmayı çok seviyorduk. Bunun nasıl bir yere vardığını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Aduket! Aramızdaki ilişki, 14 inçlik portatif televizyondan çıkıyor ve birbirimize karşı daha agresif olmamıza sebep oluyordu. Bunun ilişkimize zarar verdiğini gördüğümüz günden beri çok mantıklı bir karar olmasa da birbirimize ateş topu atmayı yasakladık. Bu tip yasaklar, arkadaşlığımızın bugünlere kadar gelmesini sağladı.

Şimdilerdeyse nadiren birlikte oyun oynarız, ancak oyun oynarsak ve herhangi bir sorun yaşarsak çocukluğumuzdaki gibi olgunlukla çözebileceğimize eminim."