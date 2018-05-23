Birçok oyun sever eminim ki hangi laptop veya masaüstü bilgisayar kullanacaklarına karar veremiyorlar. Ancak birazdan size tanıtacağım dizüstü bilgisayar, piyasanın en iyileri ile donatıldı.

Söz konusu oyun sevdası oldu mu, oturduğunuz sandalyeden tuttuğunuz mouse’a kadar her şey ayrı bir önem taşıyor. Bu noktada oyun severlerin ihtiyaç ve zevklerini düşünen Acer, yeni ürünlerini New York’ta düzenlenen bir etkinlikte meraklılarına tanıttı. Aralarında en çok dikkat çekenler ise elbette ki oyun laptoplarıydı.

Predator Helios 500 ve Predator Helios 300 olarak adlandırılan bilgisayarlar, daha şimdiden birçok oyun severin kadrajında yerini aldı. Gelin şimdi de adından söz ettiren bilgisayarların özelliklerine bir göz atalım.

Predator Helios 500

Gücünü Intel’in 8. nesil Core i9 işlemcisinden alan bilgisayara, overclock kapasiteli Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı eşlik ediyor. Yüksek grafik isteyen oyunlar nedeniyle ısınabileceği düşünülen bilgisayara birçok metal fan eklenerek bu sorunun da altından başarıyla kalkılmış. 15 inç’lik ekranının olduğu görülen Helios 500, kullanıcılarına 4K çözünürlük sunmasıyla da gönülleri fetih ediyor.

Bunlara ek olarak kasa bölmesinde kullanılan mavi ışıklandırma da, bilgisayar ayrı bir albeni kazandırıyor. Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Helios 500’in yaklaşık olarak 2.400-3.190 dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da ülkemizde KDV haricinde 11.640 - 15.450 TL arası bir fiyata çıkacağını gösteriyor.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 500’e göre daha uygun fiyatlı olduğu görülen Helios 300, yeni sürümüyle sevenlerinin karşısına geçti. Yeni sürüm bilgisayarda altın rengi kaplama kullanan firma, yüksek hızlı deneyimler için de panelini Full HD 144Hz’ye yükseltti. Intel Core i7 Coffe Lake işlemcisini kullanan Helios 300, 512 GB - 2TB arasında SSD depolama alanıyla geliyor. Fiyatı henüz netlik kazanmayan bilgisayar hakkında, yakın zamanda daha detaylı bilgiler de gelecektir.