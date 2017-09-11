Mavi Balina, 14 Yaşındaki Furkan’ı da İntihar Ettirdi!

Oyuncularını intihar ettirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Mavi Balina isimli oyun, bu sefer Almanya’da yaşayan 14 yaşındaki Furkan’ın ölümüne sebep oldu.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Afyonkarahisar doğumlu Furkan Şen, Mavi Balina oyununun son kurbanı oldu. İntihar eden Furkan Şen’in odasına gelen polis ekipleri, gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli oyunu oynadığını ve oyunda ‘gereğini yerine getirmek’ amacıyla kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti.

Daha önce birçok kez benzeri olayın yaşanmasına sebep olan oyunun Furkan’ın ölümüne sebep olmasının ardından konuşan baba Mikail Şen, ''3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, uyumak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğruyor. Kardeşini öyle görünce bizleri uyandırdı. Şok olduk. Oğlum sorunsuz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda çok sevilen biriydi. Eşim hasta, ben hastayım zaten, Allah bizi evlat acısıyla imtihan ediyor. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.

Furkan’ın ölümü ve oyunun özellikle de gençler üzerindeki etkisi hakkında konuşan Psikolog Erdinç Üstündağ, "Bir sosyal medya oyunu, onlarca çocuğun intihar etmesine sebep oluyor. Bu tarz bilgisayar oyunları, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor, dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. Bu oyunlarda, oyun gereği küçük çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif gelmiş ve çocuk intihar etmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Ergenlik dönemindeki bir bireyin herhangi bir arkadaş grubu olmadığında yaşantısının bu bölümünü kendisini en rahat ifade edebileceği ‘sanal dünyada’ geçirdiğini belirten psikolog, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ergenlik dönemindeki birey, eğer herhangi bir gruba ait değilse ya da arkadaş ilişkisi kurmada sorun yaşıyorsa, yaşantısının bu bölümünde kendini en rahat ifade edebileceği, kimsenin onun gerçek kimliğini bilmediği bir sanal dünyada, istediğini yapma eğilimi içine giriyor. Bu tür oyunlar sayesinde varlığını göstermeye ve değerli olma duygusunu tatmin etmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının oynadığı, girdiği siteleri mutlaka takip etmeli. Kahraman olmaya çalışan çocuk intihar ediyor.”