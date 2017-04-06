Oyun Dünyası Birçok Sahte Oyun Çıkardı!

Oyun dünyasında birçok gencin hayallerini süsleyen ancak çok büyük hayal kırıklıkları oluşmasına sebep olan sahte oyunları sizler için listeledik.

Eğer milenyum kuşağı ve öncesinde yer alıyorsanız, bilirsiniz ki internet bu kadar ön plana çıkmadan önce oyuncular çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorlardı. Özellikle korsan oyunculuğun bol olduğu ülkemizde bunun çok ağır sonuçlarını gördük. Yıllar boyunca birçok oyun olmamasına rağmen varmış gibi satıldı ve bizler bunları yedik. Eskiden kapağına aldanarak aldığımız sahte oyunlar sayesinde bu piyasayı belki de en acı tecrübe edenler bizleriz. Özellikle GTA 6 çıkmadan GTA 6’yı satan dükkanlar olduğu düşünülürse bu dediğimi daha iyi anlayacaksınız. GTA 6’yı utanmadan çıkartıp satmışlar, üstelik bunu GTA 5’e yapılan ufak bir mod aracılığı ile yapmışlardı.

Bunca zamandır birçok sahte oyun, piyasaya sanki gerçeklermiş gibi sürüldü. Halbuki bu oyunların birçoğu piyasaya sürülmemişti bile. Bugün sizlere, adını muhtemelen daha önce duyduğunuz ancak aslında hiç olmayan sahte oyunları listeleyeceğiz. Günümüzde bu durumun artık çok azaldığını söyleyebilirim.

Metal Cat (2001, Sega) (Windows)

Pet All (1988, Atari) (Linux/Unix)

Speed Wound (1990, Repuis Masonion) (Windows)

The Shin Adventure (1987, Atari) (Linux/Unix)

Simulator (1989, Spigi) (ZX Spectrum)

Bunk 2 (1990, Microprose) (MS-DOS)

Dance Castle (1987, Activision) (Atari 2600)

Shark Mast II (2009, Asurep Tang) (PS2)

Spork Race (Universe) (1990, Atlus) (Arcade)

Virtual Mat (1990, Sierra On-Line) (Atari ST)

Dick of the King (2007, Activision) (PC-9801)

Don the Manager (1988, Alice Software) (Amstrad CPC)

Adventures of the Rock (1987, Coconuts) (Atari ST)

Christ (2008, Sega) (Arcade)

Dank Dragon (2004, Konami) (VIC-20)

The Apple of the Conspiracy (1997, Microsoft) (MS-DOS)

Total Thort Spirits (1995, Sega) (Saturn)

Detective Rally (1988, Activision) (Amstrad CPC)

Ghowl Fantasy (1988, Neo Comlagin and Software) (Amstrad CPC)