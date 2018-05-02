Portal Havasındaki Muhteşem Mobil Oyun: GoBots

Akıllı telefonlarımızdaki oyunları çoğu zaman vakit öldürmek için oynuyoruz. Mobil oyunlara, bilgisayar oyunlarındaki gibi özel vakit ayırmıyoruz, ancak öyle oyunlar var ki sizi kendisine çekiyor ve daha fazla vakit istiyorlar. GoBots, eşsiz haritaları ve müthiş bulmacalarıyla sizi bekliyor.

Modern zamanların en büyük bilgisayar oyunu efsanelerinden birisi de Valve yapımı olan Portal’dır. Oyunun senaryosu bir kenara, oynanışını doğrudan etkileyen bulmaca mantığı, sizi içine çeker. Mobil oyunlar cephesinde ise bu tarz oyunları yeni yeni görmeye başladık. Genelde vakit öldürmek için oynadığımız mobil oyunlar arasındaki bazı örnekler, bilgisayar oyunları kadar eğlenceli olabiliyorlar.

Bugün size önereceğimiz GoBots ise yerli bir firma olan SZ Interactive bünyesinde geliştirildi. Firmanın oyun için özel haritalar ve küçük robotlar tasarlaması oldukça hoş bir hareket olmuş. Aynı zamanda oyun içinde bulunan bulmaca sistemi, pek çok rakibine taş çıkartan bir kaliteye sahip.

GoBots, her açıdan görebileceğiniz üç boyutlu haritalara ve ilerledikçe zorlaşan bulmaca sistemine sahip:

Oyunun genel havası ve oynanış tarzı mobil platformlara uyarlanmış olsa da Portal mantığı ile nesneleri hareket ettirmek, bunu yaparken de bulmacaları çözmek gerçekten çok eğlenceli. Kısa bir deneme yanılma bölümüyle başlayan GoBots, sizi bir anda kendisine bağlıyor.

Oyun içi reklamlar diğer benzer uygulamalara göre oldukça az. Bu nedenle kullanıcıların canı sıkılmayacak ve oyunun akışı da hiç bozulmayacak. Diğer yandan oyun içi satın alma paketleriyle reklamları bütünüyle kaldırabiliyor, takıldığınız yerde ipuçlarını görebiliyorsunuz.

SZ Interactive, uluslararası pazara girdiği bu yapımındaki bölüm sayısını, talebe göre arttıracağını belirtiyor. Yani eğer indirir ve hızlı bir şekilde bitirebilirseniz canınız sıkılmasın. Zamanla oyundaki bölüm sayısının artmasının yanı sıra, oyunun dinamikleri ve animasyonlar da geliştirilecektir.

GoBots’u aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz, iyi eğlenceler :)