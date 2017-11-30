Oyun Dünyasının En Ölümcül Zehri: Oyun İçi Satın Almalar!

Video oyunları, daima hayatımızı derinden etkileyecek. Evet, oyun oynamasanız da, oyunlara para harcamasanız da bu böyle. Çünkü inanılmaz bir ekonomi dönüyor ve sektör devleşiyor. Bu zehir, paranın geleceğini de etkiliyor.

Oyun içi satın alma işlemleri, bir oyundaki materyallerin gerçek paralarla satın alınmasıdır. Gün geçtikçe çok daha kolaylaşan alışveriş yöntemleri sayesinde oyun içinde kozmetik ürünleri ya da diğer oyunculardan farkınız olmasını sağlayacak materyalleri satın alabilirsiniz.

Örneğin yıllardır sevilerek oynanan GTA V oyununun oyun içi satışlardan elde ettiği gelir 500 milyon dolar civarına yaklaştı. Bu yapım, Rock Star Games’in toplam GTA V gelirlerinin 4’te 1’i demek. Yani şirketler isteseler de bu sistemin sağlam para kazandırdığını reddedemezler. Sektörün geneline bakacak olursak League of Legends, CS: GO, PUBG gibi bilgisayar devleri ve mobil oyunlar var. Yani milyarlarca dolarlık para akışından söz ediyoruz.

Şirketler oyunları geliştirirken iki farklı gelir kaynağına sahip olurlar. Bunlardan ilki reklamlardır, diğeri de yukarıda bahsi geçen oyun içi satın alama işlemleridir. Ücretli oyunlar için de oyun paketleri karşılığında elde ettikleri gelirleri sayabiliriz. Ancak ilk iki kalem, tüm modern oyunlar için geçerli olmaya başladı.

Zamanla çok sevilen spor oyunlar NBA 2K ve FIFA serisi bile oyun içi satın alma sistemlerine dönüş yaptılar. Hatta Assasins Creed: Origins bile bu sisteme dahil oldu.

Somut avantajlar sağlayan oyun içi ücretli materyaller, oyunların adil sistemlerini bozmaya başladılar. “Pay to Win” dediğimiz bu sistem, oyuna para yatırmayı tercih etmeyen oyuncuların, bir bir sistemden uzaklaşmasına yol açıyor. Diğer yandan para ödeyenler haksız rekabet koşulları sayesinde üst sıralara çıkıp, işin tadını sonuna kadar çıkartıyorlar.

Suçlular kimler?

Bu sistem dolayısı ile oyun içi satın alımı yapmayan her oyuncunun isyan etmek en doğal hakkıdır. Diğer yandan daha iyi hizmet sunmak ve daha çok kullanıcıya seslenmek için şirketlerin yapacağı pek bir şey de yok. Sonuçta aylar, hatta yıllarca emek verilen oyunları hayata geçirirken maddiyatı düşünmeyenler aç kalırlar. Ayrıca oyun içi satın alma işlemleri tercihe bağlı olduğu için sert bir eleştiri getiremeyiz.

Sert eleştiriyi hak edenler, oyun içi satın alım işlemleriyle para harcayan oyuncuları ihya eden yapımlardır. Sadece kozmetik materyallerin satışı sorun yaratmazken, FIFA’da bir oyuncu transfer etmek ve güçlü bir takım kurmak için gerçek paraya ihtiyaç duyarsınız. Keşke bunun yerine formalar, toplar, kramponlar satılsa da oyuncuların gerçek teknik kapasiteleri yarıştırılsa.

Oyun içi satın alma işlemleri her yapımcı şirketin yavaş yavaş geçiş yaptığı bir yöntem olarak oyun dünyasının tadını kaçırmak üzere. Bir oyunu oynarken kaybeden olmak, çoğu insanı duygusal olarak etkiler ve o an verilen ani bir kararla kazanmak için ücretli seçeneklere eliniz gidebilir. Sadece tek başına bir oyun için milyarlarca lira para harcayan insanlar da var. Belki bu işe dahil olamayanlar, harcama yapan insanları anlayamazlar. Fakat haksız rekabet sunan oyunlara para harcanmasa bu kadar yükselişe geçemezlerdi.

Kıssadan hisse: Eğer bir oyunseverseniz ve oyunlara para harcıyorsanız, haksız rekabet sunan oyunlara mahal vermeyin. Bu noktada satın almanız ya da almamanız eleştirilmiyor. İstediğiniz kadar para harcayın ya da harcamayın. Ancak oyun sektörünün ticari kapasitesini arttırırken, oyuncuların aldıkları zevki yok eden bu sisteme karşı duruş sergileyin.