Tokyo’da gerçekleştirilen oyun fuarında hiç beklenmedik bir katılımcı ortaya çıktı. İnsan olmadığına inanmak için bin şahidin yetmediği bu şey gerçekten robot mu?

Malumunuz, yapay zeka, otomasyon ve robot teknolojisi falan filan… Geliştiler, gelişmekle kalmayıp insan formuna en çok yaklaştıkları döneme girdiler. Hatta bu robotun kendinden daha çok insana benzediğini samimi bir şekilde itiraf edecek arkadaşlar da vardır.

21 yıldır düzenli olarak organize edilen Tokyo oyun fuarı, sektörün öncü markalarını bir yerde toplamayı başarıyor ve her yıl, kendini aşan pazarlama faaliyetleri bu fuarda düzenleniyor. Bu yıl çıkacak oyunlar arasında en dikkat çekici yapımlardan olan Detroit: Become Human oyunu için sıra dışı bir tanıtım faaliyeti yürütülüyor, insan formu ve makine arasındaki çizgi git gide azalıyor.

Oyunun standına gelen ziyaretçilerin çektiği görüntüler YouTube üzerinde büyük tartışmalara neden oldu. Kısa videoda robot gülümsüyor ve insansı birkaç jest sergiliyor:

2018 yılında piyasaya sürülecek oyun, üretim merkezinden kaçmaya başlayan robotların hikayesini merkeze alacak. Biz de Detroit şehrinden olaylar silsilesi sayesinde, kendini bulma süreçlerine tanık olduğumuz robotların insanlaşmak için acılar çektiği bir ütopyaya daha dahil olacağız.

Elbette robot teknolojilerinin tanıtılmadığı oyun fuarlarında böyle örnekler görmek şaşırtıcı olsa gerek. Bu yüzden, videonun viral bir kampanya olduğunu söylemek zor değil. Nitekim dünyanın en büyük pazarlarından biris haline gelen oyun sektörü, reklamcılık ve tanıtım faaliyetlerini öğrenmek isteyenler için okul niteliği de taşıyor.

Bu arada söz konusu oyunu merak edenler için bir video da aşağıya bırakıyoruz: