Oyun geliştiriciler, oyuncuların zihinleriyle oynamaya bayılıyorlar. Bunu oyunlara gizemli nesneler koyarak veya açıklanamayan olaylar yaratarak yapıyorlar. İşte yıllarca oyuncuları uğraştırmış 8 oyun ve içindeki 8 gizem!

Oyun geliştiricileri, oyunları en az gamerlar kadar seviyorlar. Yoksa bu kadar meşakkatli bir iş ile kim uğraşır? Geliştirirken de oyunlara kendi imzalarını atmak için bazı gizemli hikayeler, nesneler veya karakterler yerleştiriyorlar. Bazıları oyun çıkar çıkmaz oyuncular tarafından çözülüyor, bazıları ise yıllarca birer gizem olarak kalmaya devam ediyor. İşte çözülemeyen 8 gizem!

8-Mew Truck

Vermillion City’de rastgele bir kamyon çıkıyordu. Dedikodulara göre bu kamyonun içinde birçok kafes mevcuttu. Bu kamyonu kimse nasıl çalıştıracağını bilemiyordu. Yıllarca bunun bir yolunu arayan oyunculardan biri, sonunda Gameboy Advance’de oynandığında, kırmızı ve yeşil tuşlarına ardarda basılınca kamyonun altında çıkan kurabiye şeklindeki düğmenin kamyonu aktif ettiğini bulabildi.

7-Fallout’taki Bombayı Kim Attı?

Fallout’un bir nükleer savaş sonrasında geçtiği çok belli. Ancak nükleer savaşı kimin başlattığı ve buna neden olan olayları hiç bilmiyoruz. Fallout 2’de ise, dikkat ederseniz, bir yapay zekanın daha önceki versiyonunun dünyadaki nükleer silahları sırf sıkıldığı için ateşlemiş olabileceği iması var.

6-Super Mario 2’deki Zıplayan Gölgeler

Mario oyunlarında ortam, genellikle gayet aydınlıktır. Super Mario Galaxy 2’deki bir bölümde oyuncuları izleyen karanlık figürler göze çarpıyor. Herkesi geren bu gölgelerin kimliğine dair gizem hala çözülmedi.

5-Skyrim’deki 5 Kavanoz

Skyrim’de belli bir zaman geçirdikten sonra 5 adet farklı kavanoz toplayacaksınız. Bunların içinde farklı buglar var. Güve, kelebek, arı, helikopter böceği ve ateşböceği sahibi olacaksınız. Bunların ortak yanı nedir ve niçin bir kavanozun içindeler? Her kavanozun kapağına runik yazıyla birşeyler karalamışlar, oyun dünyası ise bunların ne anlama geldiğini yıllardır çözmeye çalışıyor. Bu runik harfler hakkında internette onlarca teori dönüyor.

4-Diglett Pantolon Giyiyor Mu?

Pokemon Digglett sürekli yeraltında, kafasını bir oradan bir buradan çıkarıyor. Hiçbir zaman bu yaratığın tamamını görmüyoruz. Kahverengi ve bir solucan gibi yumru şekle sahip, ancak tam olarak şekli şemali nasıl? Acaba pantolon giyiyor mu?

3-Banjo Kazooie’deki Gizemli Sandık

Banjo Kazooie’de birçok hazine sandığı mevcut, yalnız bazıları hazineyle doluyken bazıları da size saldırıyor. Aralarında bir tanesi var ki, Mad Monster Malikanesi’nde bulunuyor ve hiç açılmıyor. Oyun dünyası yıllardır bunun içinde birşey olup olmadığını veya varsa ne olduğunu merak ediyor.

2-Halo: Hayaletler

Halo oyunlarının eski versiyonlarında gizemli, isimsiz bir karakter beliriyordu. Bir yapay zeka tarafından kontrol edildiği düşünülen bu hayaletimsi varlıklar hakkında internette birçok soru sorulmasına rağmen hala tatmin edici cevaplar verilebilmiş değil. Tuhaf ve ürkütücü olan bu yaratıklar, oyuncuların hiç beklemediği bir anda beliriyorlar ve siz yaklaşınca birden kayboluyor veya bir adım arkanızda put gibi duruyorlardı.

1-Bir Poketopunun İçinde Ne Var?

Yıllardır merak edilen gizemlerden biri, bir poketopunun içinde ne olduğu. Yalnızca bir çizgi film olduğu dönemden itibaren izleyicilerin dillendirdiği bu soru, artık gamerlar tarafından da sıkça soruluyor. Yaklaşık bir elma büyüklüğündeki top içine nasıl oluyor da kocaman pokemonları alıyor, konseptin yaratıcıları tarafından hala açıklanmış değil. Sihir mi yoksa bilimsel bir açıklaması mı var, bilemiyoruz. Ancak Pokemon evreninde bir çok açıklanamayan fenomen olduğu için sanıyoruz ki kimse üstelemiyor.