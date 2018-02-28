Oyun Geliştiricilerine KDV’den Muaf Olma Müjdesi!

Teknoloji geliştirme bölgelerinden faaliyet gösteren oyun geliştiricileri, yeni tasarıya göre KDV’den muaf tutulacaklar.

Ülkemizde son yıllarda artış göstermeye başlayan oyun geliştirme sektörüne devletten destek geldi. Teknoloji geliştirme bölgelerine faaliyet gösteren oyun yazılım şirketleri, KDV’den muaf tutulacaklar. Bu konuda bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor. ” dedi.

KDV düzeninde yeni kurallar getiren TBMM, 25 maddelik tasarıda oyun ve teknoloji sektörüne de müjdeyi vardı. Yeni tasarı ile birlikte şirketiniz oyun geliştirme bölgesindeyse, üretilen yazılımların KDV istisnası sunuluyor. Bu durum ülkemizdeki tüm oyun geliştiricilerini kapsayan bir durum değil, ancak özellikle bu işe yeni atılan geliştiricilerin mekan tercihlerinde teknoloji geliştirme bölgelerini tercih etmesini sağlayacak.

Ülkemizde bulunan TGB ve ArGe merkezlerine daha çok önem verilmesini sağlayacak yeni KDV tasarısı, oyunlar dışında yenilik ve tasarım geliştiricileri için makine ve diğer teçhizat alımlarına da KDV istisnası getiriyor.

1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi(KDV) kanunun 33 seneden beri kullanıldığını ve bu süreçte sektöre uyum sağlamakta zorlanmaya başladığını belirten Ağbal, bu 25 maddelik tasarının ardından KDV alanını kontrol altına almayı planladıklarını açıkladı.