GDC 2017’nin En İyi Oyunları Açıklandı!

Oyun ödülleri noktasında önemli bir yere sahip olan GDCA 2017, oyun geliştiricileri tarafından verilen ödül olarak dikkat çekiyor. Bu yılki sonuçlar da bir hayli güzel.

Her sene skalasına onlarca ürün eklenen oyun dünyası, birçok ödül etkinlikleri ile de oyunları onurlandırıyor. Geçen sene neredeyse her ödül türüne katılan ve birçoğundan da ödül alan Overwatch, GDC 2017’de de en iyi oyun ödülünü aldı.

Oyun Geliştiricileri Seçimi Ödülleri olarak Türkçe’ye aktarabileceğimiz GDCA ödülleri, adından da anlaşılabileceği gibi oyun geliştiricileri tarafından GDC, yani Oyun Gelişticileri Konferansı'nda seçiliyor olması sebebiyle de önemli.

GDCA 2017’nin tüm kazananlarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz;

GDCA 2017 Kazananları;