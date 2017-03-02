GDC 2017’nin En İyi Oyunları Açıklandı!

Her sene skalasına onlarca ürün eklenen oyun dünyası, birçok ödül etkinlikleri ile de oyunları onurlandırıyor. Geçen sene neredeyse her ödül türüne katılan ve birçoğundan da ödül alan Overwatch, GDC 2017’de de en iyi oyun ödülünü aldı.
Oyun Geliştiricileri Seçimi Ödülleri olarak Türkçe’ye aktarabileceğimiz GDCA ödülleri, adından da anlaşılabileceği gibi oyun geliştiricileri tarafından GDC, yani Oyun Gelişticileri Konferansı'nda seçiliyor olması sebebiyle de önemli.
GDCA 2017’nin tüm kazananlarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz;
GDCA 2017 Kazananları;
- Yılın Oyunu: Overwatch (Blizzard Entertainment)
- En İyi Mobil Oyun: Pokemon Go (Niantic)
- En İyi VR/AR Oyunu: Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)
- İzleyici Ödülü: Battlefield 1 (EA DICE)
- İnovasyon Ödülü: No Man’s Sky (Hello Games)
- En İyi Ses: Inside (Playdead)
- En İyi Çıkış: Campo Santo (Firewatch)
- En İyi Tasarım: Overwatch (Blizzard Entertainment)
- En İyi Anlatıcı: Firewatch (Campo Santo)
- En İyi Teknoloji: Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)
- En İyi Görsel Sanat: Inside (Playdead)
- Öncü Ödülü: Jordan Mechner (Prince of Persia creator)
- Büyükelçi Ödülü: Mark DeLoura (formerly of Nintendo, Sony, THQ, and Ubisoft)
- Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Tim Sweeney (Epic Games founder)