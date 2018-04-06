Oyun geliştiricileri, bundan sonra teknoloji geliştirme bölgelerinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan oyun yazılım firmalarını vergiden muaf tutacak.

Oyun sektörü son yıllarda iyiden iyiye büyümeye başladı. Uluslararası anlamda pazar payını büyüten oyun sektörü, bu büyümenin ardından devletlerin de ilgisini çekmeye başladı. Ülkemizde de bir süredir takip edilen oyun sektörü için beklenen madde resmi gazetede yayınlandı.

“Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni kanun kapsamında bundan sonra ülkemizde bulunan oyun geliştiricileri, KDV’den muaf tutulacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri de vergiden muaf tutulacak.

Ülkemizde oyun sektörünün gelişip daha çok projenin gerçekleşmesini isteyen devlet, bunun için teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen oyun yazılımlarını KDV’den muaf tutacaklarını açıkladı. Bu tarz yazılımların KDV’den muaf tutulması, genç ve istekli girişimcilerin bu alana yatırım yapmasını ve zamanla sektörün daha da büyümesini sağlayacak.

Oyun ve teknoloji alanında yapılan yenilikler dışında pek çok farklı alanda da yenilik yapıldı. Resmi gazete yayınlanan bu yenilikler, KDV konusunda yeni düzenlemeler getiriyor.