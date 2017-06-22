Oyun Geliştiricisinden PlayStation 4'e Ağır Eleştiri!

E3'te co-op tarzı ile ön plana çıkan A Way Out'un geliştiricisinden PlayStation 4 için çok ağır eleştiriler geldi.

E3’te tanıtılan ve son derece ilgi çekici olan A Way Out’un geliştiricisi Josef Fares, Engadget ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj boyunca çarpıcı açıklamalar yapan Fares, özellikle PlayStation 4 için ağır eleştirilerde bulundu. Fares’in PS4 için yaptığı açıklamada;

“Dürüstçe söylemek gerekirse bu makine düşündüğünüz kadar güçlü değil. Beş yıllık bir PC’ye benziyor. Eğer konsollar bugünkü bilgisayarlar kadar güçlü olsaydı, bütün oyunlar daha farklı olurdu. Geliştiricilerin hepsi oyunları konsola optimize ediyor” dedi.

İlk olarak 2013’de piyasaya sürülen PS4, sekiz çekirdekli 1.6 GHz’lik AMD Jaugar işlemcisinin yanında 8GB RAM ve Radeon GCN tabanlı GPU’ya sahip. PS4 Pro, PS4’le kıyaslandığında çok daha fazla seçenek sunsa da oyunların PS4’e özel olarak çıkmak zorunda kalmasından dolayı burada da pek işlem yapılamıyor. Tahminlere göre yeni bir Sony konsolunun çıkmasına 2-3 yıllık zaman var.

Fares’in geliştirdiği A Way Out’a bakacak olursak, oyun diğer tüm oyunlardan daha farklı pazarlama stratejisi uyguluyor. Oyunu oynamak için iki kişi gerekiyor. Bu yüzden oyunu oynamak istiyorsanız co-op moduyla oynamanız lazım. Sizce Fares’in PS4 hakkında söyledikleri doğru mu? PS4 ve(kabul edebiliriz ki) Xbox One, geliştiricilerin elini kolunu bağlıyor mu?