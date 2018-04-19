Oyun İçi Loot Box Kumar Olarak Lanse Edilebilir

Oyun içi ücretleri sürpriz kutularına dayanan loot box sistemi, şu sıralar Hollanda'da 'kumar olabilir mi?' sorusu ile gündeme gelmiş durumda.

Hollandalı bir oyun otoritesine göre oyun içi alışverişi baz alan loot box’lardan (ücretli sürpriz kutuları) çıkan ödüller, adaletsiz bir rastgele yöntemiyle kullanıcılara sunulduğu gibi bu şans faktörü resmi olarak olmasa da gerçek dünyada satılabiliyor. Bunun kumar betimlemesine denk düştüğünü düşünen Hollandalı, bu tür bir sistemin kumar lisansına sahip olması ve düzenlemelerinin buna göre yapılması gerektiğini savunuyor.

Bu gözlem sırasında 10 popüler oyuna göz attığını belirten otorite, özellikle FIFA 18 ve Dota 2 üstünde vurgu yapıyor; üstelik bu tür şansa dayalı işlemlerin, bu oyunları oynayan her yaş grubundaki insan için kumar bağımlılığına dönüşebileceğini ve bunun tehlikeli olabileceğini de ekliyor.

Genel olarak loot box’ları slot makinelerine ve rulet’e benzeten bir otorite, geliştiricilerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini, hükümetin ise bu konuya el atması gerektiğini düşünüyor. Özellikle loot box’ların bu denli albenili ve üst üste tıklamaya motive eden yapısının kullanıcıyı suistimal ettiği konusunda da oldukça kararlı bir politika sergiliyor.

Hollanda hükümetinin bu konuya dair tepkileri henüz gündeme gelmiş değil ancak ufak bir düzenleme gelme ihtimali de olası geliyor, üstelik bu eleştirinin diğer ülkelere de sıçrayıp sıçramayacağı büyük merak konusu olmauş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz; Hollandalı’nın duyarlılığı fazla ‘ince’ bir bakış açısına mı dayanıyor, yoksa fikrinde sonuna kadar haklı olabilir mi?