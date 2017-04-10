Oyun Keyfinin ve Şıklığın Buluştuğu Nokta: Pong Masası

Kickstarter tarafından finanse edilen Pong Masası'nı istersenin kahve sehpası olarak kullanın, isterseniz şıklığıyla gözlerinize ziyafet çekin, isterseniz de heyecanlı iki boyutlu tenis maçları gerçekleştirin.

Atari PONG, oyun dünyasından bir mobilyaya dönüşen ilk örnek değil. Bir Nintendo kontrol ara birimi, 5 yıl kadar önce kahve masasına dönüştürülmüştü. Ancak PONG Projesinin arkasındakiler kesinlikle ilgi çekici ve "faydalı" bir mimari inşa etmişler. PONG Masası, sevilen Atari oyununun fiziksel bir yorumu konumunda. Bilindiği üzere PONG, Atari'nin geliştirdiği ve bir zamanlar çok popüler olan iki boyutlu bir tenis oyunu.

PONG Masası, fiziksel bir yapıya bürünmek elde etmek için elektronik ve elektrik motorlardan faydalanıyor. Bu özellik hava hokeyi masalarına benzetilebilir. Oyuncular, kayan manyetik küpü karşı alana taşımak için tekerlek denetleyicisi kullanıyorlar. Üstelik Pong Masası, eğri vuruşlara veya sarhoş oyun, ters vuruş gibi modlara olanak tanıyor.

PONG Masası'nın alt kısmında, müzik dinlemekte kullanabileceğiniz USB bağlantı noktaları ve üst kısmında dijital bir saat ve skor tabelaları bulunuyor. PONG Masası şu anda Kickstarter tarafından finanse edilme aşamasında. Eğer projeyi siz de beğendiyseniz ona Kickstarter üzerinden (şuradan) destek verebilirsiniz.