HDMI 2.1 getirdiği özelliklerle özellikle oyuncuları cezbediyor. Yüksek bant genişliği ile görüntü kaybı yaşanmadan oyun oynama imkanı sunması beklenen teknoloji, 4K/120 fps görsellik imkanlarıyla gamerların iştahını kabartıyor.

4K TV’lerde oyun oynamak gayet keyifli. Bir PC ekranından alınan görüntü kalitesinin en az iki katını elde edebiliyorsunuz. 65 inç bir ekranda Battlefield oynadığınızı hayal etsenize? Eğer sıkı bir oyuncuysanız hayal etmenize gerek yok, zaten o paraya çoktan kıyıp almışsınızdır. Size iyi bir haberimiz var; geleceğin 4K ekranlarında bu heyecanı daha kaliteli yaşayacaksınız. Çünkü HDMI kablo teknolojisi geliştiriliyor! Muhtemelen daha ileri bant genişliği ile sinyallerin iletimi hızlanacak ve ortaya daha gerçekçi görüntüler çıkacak. Bunun sonucunda artık gamerlar “4K TV almalı mıyım?” sorusuna kesinlikle “evet” cevabını verecekler. Peki neden? Bunun aslında 4 temel cevabı var.

1-HDMI Teknolojisinin Bu Günü

Şu anki HDMI teknolojisi maksimum 4096 ve 2160 piksel çözünürlük destekliyor. Bu da saniyede 60 frame oynatımına olanak sağlıyor. Görüntü işlenirken problemler çıktığı bir gerçek. HDMI 2.1 ile framelerdeki bozulmalar giderilecek.

2-Enter 2.1

TV ile bilgisayar arasındaki görüntü transferi için oluşan bant genişliği gayet artacak. Teorik olarak 4K TV’nin 120 Hz(120 fps) sinyalle çalışabilmesi mümkün. Elbetteki bilgisayarın bu teknolojiyi destekleyen bir ekran kartı olması lazım. Ama çoğu ekran kartı bu yeterlilikte artık. Bunun sonucu olarak da TV üreticileri gelecekte gamerlar için özel cihazlar piyasaya sürebilir!

3-VRR Oyun Modu

VRR ekran kartınız ve TV arasında görüntü uyumunun olmasını sağlayan bir teknoloji. Şimdiki HDMI teknolojisi saniyede 60 fps görüntü gönderebiliyor. Bunu yaparken de oyunun grafiklerini ekran kartının çizdirme algoritmasına göre yapıyor. Eğer bir şeyler ters giderse, saniyede gönderilen 60 kareden birkaçı kaybolabilir ve bilgisayar bu kareleri tekrar göndermeye çalışabilir. İşte HDMI 2.1 burada yaşananları düzeltmek adına içinde bazı özellikler barındırıyor. Bu sayede oyunlarınızda görüntü kaybı yaşamıyorsunuz.

4-Işık Hızında mı Desek Acaba?

HDMI 2.1 aslında çözünürlük açısından da bir devrim yapıyor. 8K hatta 10K TV çözünürlükleri destekleyebilecek bir teknoloji. Yakın zamanda PC ekranlarında görmeyeceğimiz bu çözünürlüğü belki de sırf bu teknoloji nedeniyle TV’lerde görebiliriz. VRR modu ile 4K/120 fps oyunlarda bozulma yaşatmayacak teknoloji yeni yeni teknolojileri tetikleyecek gibi görünüyor. Ayrıca VR uygulamalarının 4K/120 fps oynatılması, sanal gerçekliği hakikaten “gerçek” kılacak bir özellik. Bu da PlayStation ve Xbox’ın kendini bu teknolojiye göre konumlandırabileceği tahminini doğuruyor.