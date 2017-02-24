Kaybolan 10.000 Dolar Değerindeki Oyun Koleksiyonu Bulundu

Oyun koleksiyoncusunun satın aldığı 10.000 dolar değerindeki SNES oyunlarının yer aldığı ve postadayken kaybolan paket, bu durumu haberlere konu olmasından sonra Birleşik Devletler Posta Servisi’nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatması ve pakedin izini sürmesi sonucunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta var olan bütün SNES (Super Nintendo Entertainment System) oyunlarının arşivini yapmaya çalışan Byuu isimli emülatör geliştiricisi ve oyun koleksiyoncusu 10.000 dolar değerindeki ender oyunlardan oluşan koleksiyonunun postadayken ortadan kaybolduğuyla ilgili bir haber yayınlanmıştı. Yaşanan bu sorundan dolayı arşiv yapma hayallerinin suya düştüğünü açıklayan Byuu, dün SNES oyunlarından oluşan bu değerli koleksiyonun paketini teslim aldı ve sorun çözüldü.

Bir Avrupalı koleksiyoncu, PAL (Asya, Afrika, Avrupa, Güney Amerika ve Okyanusya) bölgesinde bulunan her oyunu ocak ayının başında Byuu’ya gönderdi. Ancak daha sonra oyunların bulunduğu paket anlaşılamayan bir şekilde kayboldu. Byuu, çalınmış olabileceğini düşündü ve Birleşik Devletler Posta Servisi’nin (United States Postal Service) paketin izini sürme konusunda yeterince yardımcı olmadığını ileri sürdü. Bu olayın haber sitelerinde paylaşılmasının üstünden bir hafta geçtikten sonra, yani dün Byuu paketini teslim aldı ve konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Nihayet, bugün, 23 Şubat, çile sonunda bitti! Paket, tüm oyunlarla birlikte sağ salim ulaştı.”



Kasetle Çalışan Super Nintendo Entertainment System

Sorunun çözüme kavuşmasına ise Byuu’nun bu durumunun haber olması yardımcı olmuş. Byuu haberlere konu olduktan sonra Birleşik Devletler Posta Servisi’nin tüketici sorunları departmanından bir yönetici konuyla ilgilenmiş. Bununla birlikte yönetici, durumu haberlerde gördüğünü ve bu nedenle kendisiyle iletişime geçtiğini belirtmiş. Bunun üzerine bir soruşturma açılmış ve Byuu’nun sağladığı resimler kullanılarak pakede ulaşılmış. Pakedin ortadan kaybolmasının nedeni ise Birleşik Devletler Posta Servisi’nde kullanılan makinelerin Byuu’nun pakedinin etiketini yırtmasıymış.