Oyun Konsollarının PC’lerden Daha İyi Olmasının 6 Nedeni

Oyuncular arasında bir kitle PC'de, diğer bir kitle ise oyun konsollarında oyun oynamanın daha keyifli olduğunu öne sürüyor. Her ikisinin de bir diğerine üstün yanlarının olduğuna inanmakla birlikte, bu yazıda oyun konsollarının PC'lerden daha iyi olmasının 6 nedenini sıraladık.

Mesele oyun olunca, PC’de veya oyun konsolunda oyun oynamanın artıları ve eksileri muhakkak olur. Bazılarımız oyun konsollarına bağımlı iken, bazılarımız ise bilgisayarın başından kalkamıyoruz. Her ikisinin de kitlesi, oyun deneyiminin bir diğerine nazaran pozitif yönlerini sıralıyor. Biz de taraf seçmeden, her ikisinin de artı ve eksi yönleri olduğunu kabul ederek; bu yazımızda oyun konsollarındaki oyun deneyimini PC’lerden daha iyi yapan 6 nedeni sıralayacağız.

6- PC’ler Belli Bir Süre Sonra Yavaşlıyor

Birçok oyun, geliştirme aşamasında ilk olarak konsollar için tasarlanıyor. Hal böyle olunca, bir konsol oyunu bilgisayar ortamı için sonradan modifiye ediliyor ve kod yapısı değişebiliyor. Ancak bir PC’nin çalışma mantığı ile konsolunki aynı değil. Bu nedenle konsol için hazırlanan oyunların PC versiyonları özellikle uzun oturumlara pek uygun olmayabiliyor. Tabii Arkham Knight gibi istisnaları saymazsak.

5- Konsol Oyunları Daha Avantajlı

Bir bilgisayar için oyun yüklediğinizde, elinizde sadece dijital dosyalar oluyor. Ne satsanız satılır ne başkasından almaya kalksanız alınır. Ancak konsol için aldığınız oyunlar; hem oyun mağazaları ile hem de online alıcılarla, değiş tokuş yapılabilir veya bunları satabilirsiniz.

4- PC İçin Yapılan Oyunlar Daha Kötü

Elbetteki konsolda da kötü oyunlar mevcut. Ancak dürüst olalım; birçok konsol oyunu PC’dekilerden kaliteli. Bu, PC oyunlarının daha çok olmasından belli oluyor zaten. Konsol oyunları ise daha itinalı çalışılarak hazırlanıyor.

3- DRM

PC’lerde her durumda baş belası olan gizlilik, oyunlar için de geçerli bir problem. Oyun geliştiriciler emeklerini korumak için DRM’i oyunlara entegre etmek zorundalar, bu katıldığımız bir durum. Ancak oyuncunun gizliliği bu noktada ihlal edilmiş oluyor. Konsollarda ise bu tarz korsan faliyetleri engelleyen korumalar var, DRM’e gerek duymuyorlar.

2- Taşınabilirlik

PC’nizi bir odadan diğerine hiç taşıdınız mı? Sizi bilmem ama ben sırf o çileleri çekmemek için yıllardır laptop kullanıyorum. Oyun konsolunu istediğiniz bir noktadan diğerine rahatça taşıyabilir; ister arkadaşınızın evinde, ister bahçede, ister mutfağınızda rahatça kurup oynarsınız.

1- PC’de Oyun Oynamak Daha Karmaşık

Bazıları PC’de oyun oynamayı daha karmaşık buluyorlar. Oyun konsolunda ise elinizle kavradığınız oyun koluyla birkaç tuşa basarak işlerinizi halledebiliyorsunuz. Klavye ise kafa karıştırıyor. Böyle düşünen arkadaşlarınız varsa, eminiz çoktan PC’den konsola kaçmışlardır.